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《国际青年发展指数报告2021》发布

展现各国青年发展现状

2021年12月21日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京12月20日电  （记者黄玥）记者从共青团中央获悉，在18日举办的第十七届中国青少年发展论坛上，《国际青年发展指数报告2021》发布，展现各国青年发展现状、特点、趋势及存在问题。

　　《报告》基于各国青年普遍关注的教育、健康、婚恋、就业创业、社会融入与社会参与、权益保护等领域，选取85个国家进行测算，通过理论准备、指标构建、数据采集、数据对比、测算校核等，立体综合呈现各国青年发展情况。

　　《报告》显示，近年来各国青年发展水平显著提升。从地域分布看，前10名中有4个亚洲国家、5个欧洲国家、1个大洋洲国家；从发展程度看，前10名中有8个发达国家、2个发展中国家。总体来说，各国青年发展与经济社会发展水平基本持平。

　　《报告》显示，各国把促进青年就业摆在突出位置，采取多种措施推动青年更充分就业，在促进青年公共参与方面作出积极努力并取得一定成效。《报告》指出，忽视青年在婚姻家庭、社会安全等领域的发展诉求，青年整体发展水平将受到制约。

　　《报告》由中国青少年研究中心、中国国际青年交流中心、清华大学青少年德育研究中心、北京大学中国国情研究中心联合课题组研究发布。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月21日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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