“五眼联盟”打着“民主”的幌子，恶意攻击香港选举制度、抹黑立法会选举，只能说明他们关心香港民主是假，插手香港政治、干涉中国内政、阻挠中国发展是真

近日顺利举行的香港特别行政区第七届立法会选举，充分体现了广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性，对发展符合香港实际的民主、塑造香港良政善治的新格局、推动“一国两制”实践行稳致远具有重要意义。然而，美国、英国等“五眼联盟”国家却不甘心看到香港全面落实新选举制度，走上繁荣稳定之路。他们选择性无视香港民意和按照法定程序产生的选举成果，公然发表所谓“联合声明”极力抹黑此次选举，污蔑“香港民主要素受到侵蚀”。这种颠倒黑白的恶劣言行，这种粗暴干涉中国内政的霸权行径，必将与以往任何一次一样落得失败的下场。

事实已经证明，此次立法会选举是一场成功的选举。153名候选人充分竞争，集中展现了爱国爱港情怀和参政议政能力。社会各界热情参与，逾135万香港市民行使民主权利，以实际行动表达对新选举制度的坚定支持和高度认同。最终选出的90名立法会议员“五光十色”，来自社会各界，必将更好兼顾地区、界别和全港整体利益，更好反映民意、体现民心。正如香港市民所说：“这次立法会选举比以往任何一届选举更具多元化和广泛代表性，完全符合香港的整体利益，是香港民主制度的里程碑。”

“五眼联盟”打着“民主”的幌子，恶意攻击香港选举制度、抹黑立法会选举，只能说明他们关心香港民主是假，插手香港政治、干涉中国内政、阻挠中国发展是真。他们将违反香港法律被判刑或是负罪潜逃的反中乱港分子，视为“有意义的政治反对派”，“五眼联盟”的丑恶行径才是真正“损害香港权利、自由和高度自治的行为”。众所周知，香港在150多年的英国殖民统治下从没有民主可言，香港回归祖国后才开启了民主历程。“五眼联盟”应该好好治治自己的选择性色弱、色盲症，睁大眼睛看看，他们根本不是“民主优等生”，更没有资格充当“民主教师爷”。

此次立法会选举充分说明，整个香港社会思安思定、拒绝反中乱港势力恣意妄为的民意不容挑衅，在“一国两制”下香港的民主发展步伐不可阻挡。“爱国者治港，乱港者出局，香港明天更美好”，这是香港社会各界的共同期盼。“五眼联盟”发出的嗡嗡噪音，只能成为外部势力干预香港事务的铁证，只会更加暴露反中乱港分子才是破坏香港民主进程的罪魁祸首。

香港是中国的香港，香港的民主发展纯属中国内政。香港的民主制度好不好，要由包括香港同胞在内的全体中国人民说了算。中国中央政府坚定不移全面准确贯彻“一国两制”方针，坚定不移支持香港特别行政区发展符合其宪制地位和实际情况的民主制度。随着“爱国者治港”的局面更加稳固，香港的民主道路将越走越宽广，民主发展的前景将更加光明。我们正告“五眼联盟”，任何打着“民主”旗号干涉中国内政、搞乱香港的图谋都不会得逞，早日收回黑手才是明智之举。

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)