本报记者 谢亚宏

“100年来，中国的面貌发生了翻天覆地的变化。毫无疑问，这一伟大成就归功于中国共产党的坚强领导。”保加利亚共产党中央委员会第一书记阿列克桑达尔·帕乌诺夫日前在接受本报记者书面采访时表示。

帕乌诺夫长期致力于推动保加利亚与中国的友好交往。2011年，帕乌诺夫率团访问了位于武汉的中南财经政法大学，与学校师生深入探讨马克思主义在中国和保加利亚的发展历程与现状。“武汉是一座现代化的城市。众多高校让这里充满年轻活力和人文气息。我很高兴有机会与中方人士充分交流思想，加深对中国的认识和了解。”

新冠肺炎疫情突如其来，帕乌诺夫通过媒体了解到，中国共产党始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，中国人民风雨同舟、众志成城，从四面八方驰援武汉，最终取得抗击疫情重大战略成果。“世界真切感受到中国共产党矢志不渝坚持人民立场、人民至上，这样的执政党无往而不胜。”

“治理好国家的关键，就是把人民放在第一位。正如习近平总书记所说，永远保持同人民群众的血肉联系。”帕乌诺夫特别提到，中国实施改革开放以来，7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，这一成就源于中国共产党以人民为中心的执政理念。

帕乌诺夫对中国发展的艰辛历程与辉煌成就有着深刻认知。他表示，中国在复杂的国际政治经济背景下创造性地发展了社会主义制度的内涵，开创了适合自己发展的道路。“中国共产党得到中国人民的衷心拥护。在中国共产党带领下，中国人民积极投身经济社会建设的大潮，我想这就是中国发展奇迹的秘诀。”

帕乌诺夫认为，中国共产党和中国的成功与拥有坚强有力的领导核心密不可分。“习近平新时代中国特色社会主义思想不仅是中国发展进步的思想指引，对于各国统筹处理好当前与长远、自身与世界的关系都具有重要借鉴价值。”

作为世界上最大的政党，中国共产党积极同世界各国政党加强往来、分享治党治国经验、开展文明交流对话。帕乌诺夫对此高度赞赏：“中国共产党所取得的经验十分宝贵，在传统政治经济学教材中是学不到的。各国共产党都应系统地学习研究，借鉴中国的成功经验，实现自身更好的发展。”

在今年2月举行的中国—中东欧国家领导人峰会上，中保两国就教育、农业、文化、知识产权等多领域合作达成协议，相关合作将进一步惠及保加利亚民众。帕乌诺夫表示：“中国共产党在为建设一个开放、真诚、负责任的世界而努力。中方倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，倡导不同文明交流互鉴，促进人类文明发展，得到广泛理解和支持，有助于完善全球治理。”

2016年，帕乌诺夫曾代表保加利亚共产党就南海问题致函中方表示声援。他表示，中国的外交政策始终体现维护和平和坚持多边主义的立场，在国际交往中树立了典范。保加利亚共产党将继续在国际问题上与中方加强沟通与协调，坚定支持中国维护自身主权、安全、发展利益。

帕乌诺夫表示：“中国共产党的一百年是一堂恢弘的历史课。始终为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为世界谋大同，这是中国共产党的伟大创举，对全世界、对国际工人运动和共产主义运动都是宝贵的财富。未来，还有很多‘百年马拉松’要跑，我们坚信，中国共产党将取得新的更大胜利！”

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)