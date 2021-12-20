新华社北京12月20日电 题：“五眼联盟”的色盲与弱视

新华社记者刘欢 吴黎明

“五眼联盟”国家20日发表声明，对香港特别行政区第七届立法会选举肆意抹黑诋毁，重复着他们一贯宣扬的陈词滥调。这是“五眼联盟”国家干涉中国内政和香港立法会选举的又一例证，也再次印证“五眼联盟”的色盲与弱视——它们无视踊跃投票的百万港人，无视“五光十色”的当选人，无视“爱国者治港”的新秩序，还沉溺在企图搞乱香港、“以港遏华”的迷梦当中，真是可笑可叹。

之所以说“五眼联盟”是色盲与弱视，是因为他们看不见香港选民的踊跃和热情。12月19日，超过130万香港选民冒着疫情风险和寒冷天气，走出家门奔赴投票站。厌倦了“政治恶斗”的香港选民对良政善治充满期待，希望用手中一票选出真正为港人谋实惠、谋福祉的立法会议员。“我投票是为了选择一批能让香港变得更好的人……我是个爱国者，我只是希望和平与稳定，有好的生活。”美联社报道中引用的一位选民的话语，说出了绝大多数香港市民的心声。整个选举秩序井然，过程畅顺，充分证明了什么才是人心所向。

之所以说“五眼联盟”是色盲与弱视，是因为他们看不见此次选举体现了香港民主的五光十色。当选人中，既有土生土长的香港人，也有讲普通话的“港漂”；既有曾担任过立法会议员、议会经验丰富的人连任，也有更多未曾担任过立法会议员的人参与其中，甚至有政治“素人”加入；从专业背景看，既有一批商界和政界精英，也有不少教育界、医护界、法律界、会计界等专业界别的翘楚。他们思想观念、政治取态、利益诉求各不相同，可谓五光十色、多姿多彩，前所未有的广泛多元。事实证明，香港的民主具有充分包容不同政见和不同政治派别的空间，不存在“清一色”的问题，而是在爱国爱港旗帜下实现最广泛的团结。各界人士参与香港事务，让立法会可以容纳更多元的声音，能更有效地落实各项经济、民生政策，推动经济持续发展，保障香港整体利益。

之所以说“五眼联盟”是色盲与弱视，是因为他们看不见新选举制度正本清源、筑牢屏障，香港确立了“爱国者治港”新秩序。2019年“修例风波”和区议会选举乱象，充分暴露出香港特区选举制度的安全性严重不足，使得反中乱港势力很容易通过选举进入特区管治架构，使得外部敌对势力可以通过多种方式干预香港事务。从香港国安法落实到选举制度完善，从制度上建构“爱国者治港”的新秩序，确保香港重回社会安全、政治稳定、守法有序的环境。经过此次选举，爱国爱港者依法当选，成为特区管治体制的一部分，立法会从此摆脱无限内耗空转的乱局，开启香港良政善治新格局。

美西方势力在此次选举前后一再指摘选举无公信力和代表性，抹黑“爱国者治港”原则，暴露了它们“无法再利用选举漏洞扶植乱港代理人”的焦躁。试问，150多年的英国殖民统治，殖民统治者赋予过香港民主吗？港人拥有过今天的自由权利吗？港人有过选举产生领导人和立法机构的权利吗？

事实胜于雄辩，美西方势力关心香港民主是假，插手香港政治、干涉中国内政是真；关心港人权益是假，妄图把香港当做工具是真；为香港着想是假，借机打压、围堵中国是真。然而，此次立法会选举的平稳有序表明，美西方的抹黑诋毁不会得逞，美西方的破坏干扰不会得逞，美西方的乱港制华“大计”不会得逞。看来“五眼联盟”不仅“视力”有问题，脑子也得换换了。

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