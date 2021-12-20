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美国记者：阿富汗陷入经济危机美国难辞其咎

2021年12月20日22:12 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月19日电（记者杨士龙）美国《纽约时报》记者克里斯蒂娜·戈德鲍姆日前在接受媒体采访时指出，美国政府对阿富汗日益严重的经济危机难辞其咎。

　　《纽约时报》新闻播客《每日新闻》日前播出的《阿富汗的经济灾难》报道中，主持人迈克尔·巴巴罗以访谈形式，请克里斯蒂娜·戈德鲍姆讲述她在阿富汗采访的观察和思考。

　　今年10月初经乌兹别克斯坦进入阿富汗采访的戈德鲍姆表示，塔利班掌权后的阿富汗经济目前处于崩溃边缘，数千万人今冬面临饥荒，直接原因是这个经历多年战乱破坏的国家今年遭遇严重旱灾，但“真正深层的原因”是美国从阿富汗仓促撤军及随后对塔利班政权的经济制裁。

　　戈德鲍姆说，美国8月底从阿富汗撤军后即对塔利班政权发动经济制裁，支撑阿富汗前政府的数十亿美元外国援助几乎在一夜之间消失。美国冻结了阿富汗政府存在美国本土的资产，其对塔利班政权的制裁使该国脱离了全球金融体系，阿富汗银行陷入瘫痪，并阻碍了人道主义组织在阿富汗的救援工作，“受制裁损害深重的是阿富汗民众”。

(责编：郝江震、袁勃)

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