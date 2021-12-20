【环球网报道】“这个国家已经失去了理智。” 在佛罗里达海湾海岸大学教授犯罪学课程的一名退休警察大卫·托马斯，如此形容美国多个城市今年凶杀案数量创新高。

据法新社20日报道，美国多个城市2021年的凶杀案数量创新高，其中芝加哥发生的凶杀案已超过800起，创1994年以来的最高纪录。有分析人士认为，自疫情发生以来，凶杀案激增的主要原因是，枪支销量大幅增长。报道还称，有专家认为，考虑到2020年向警方报告的暴力犯罪案件中，只有不到 50%得到处理，警方确实需要更加有效开展工作。

报道称，美国多个大中城市的谋杀案数量“引人注意”：华盛顿发生了至少 211 起凶杀案，新墨西哥州阿尔伯克基（100 起）、俄勒冈州波特兰（至少 70 起）和弗吉尼亚州里士满（80起）等城市的凶杀案数量也创下纪录。

更值得注意的是，费城今年共发生了至少535起凶杀案，打破了1990年创下的纪录。芝加哥发生的凶杀案超过800起，创1994年以来的最高纪录。

大卫·托马斯对此评论说：“简而言之，这个国家已经失去了理智。”

多位专家在接受法新社采访时，将凶杀案数量创新高归咎于导致少数群体远远落后的经济复苏、美国人（持有）枪支数量创下历史新高等。犯罪分析师杰夫?阿瑟等专家认为，自疫情发生以来，凶杀案激增的主要原因是“枪支销量的大幅增长”。

法新社报道称，小型武器分析与预测咨询公司的数据显示，美国2020年的枪支销量接近 2300万，创下新纪录。该公司预计今年的销量仍将达到 2000万支的数据。

报道最后还称，多名专家表示，考虑到2020年向警方报告的暴力犯罪案件中，只有不到 50%得到处理，警方确实需要更加有效开展工作。

中情局前特工阿瑟告诉法新社，如果得到处理的谋杀案所占比例更高，社会对警方的信任度就会得到提高。

（来源：环球网）

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