人民网讯 12月16日，阿联酋政府向中方捐赠首批椰枣树苗交接活动在海南省文昌市举行，农业农村部马有祥副部长通过视频连线致辞。

马有祥表示，向中方捐赠10万株椰枣树苗是2019年习近平主席与阿联酋阿布扎比王储达成的重要共识。中阿双方各有关部门高度重视落实这一重要共识，两年来，中国农业农村部与我驻阿联酋使馆、阿联酋驻华使馆等密切配合，开展了大量的调研工作，选定首批1500株椰枣树苗在海南省文昌市中国热带农业科学院椰子所定植移栽，开展试验性种植。

马有祥指出，此次首批椰枣树苗交接及移植活动，开辟了两国农业合作的新领域。近年来，中阿双方依托中国热带农业科学院在椰枣领域开展了大量的科研合作。1500株椰枣树苗定植文昌，将进一步促进双方深化椰枣全产业链合作。中方愿与阿方一道，积极探讨推动与阿拉伯半岛国家开展椰枣合作，共同将椰枣产业做大做强。

阿联酋驻华大使扎希里向中国农业农村部转交捐赠的首批1500棵椰枣树苗。我驻阿联酋大使倪坚及海南省相关单位代表共同出席。

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