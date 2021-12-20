人民网讯 12月20日，以“汉语为桥，天下一家”为主题的“汉语桥”20周年庆祝活动在中国传媒大学隆重举办。本次活动由教育部中外语言交流合作中心主办、中国传媒大学和中央广播电视总台央视频联合承办，是“2021国际中文教育交流周”最后一项重要活动，旨在展示“汉语桥”项目实施20年来的丰硕成果。教育部部长怀进鹏出席并致辞。教育部副部长田学军、中央广播电视总台编务会议成员刘晓龙、多米尼加驻华大使加拉维托、西班牙驻华大使德斯卡亚以及莫桑比克、马达加斯加、俄罗斯、蒙古、日本、印度尼西亚、新西兰等国驻华使节，与线上线下的历届“汉语桥”比赛优秀选手、导师、合作机构代表和中外师生们共同参加了庆祝活动。

怀进鹏在致辞中表示，作为联通中国与世界的“文化之桥、友谊之桥、心灵之桥”，“汉语桥”项目实施20年来，累计覆盖160多个国家，邀请17多万名青少年参加夏令营团组来华体验中国语言文化，吸引150多万名青少年参加被誉为“中文奥林匹克”的世界大、中学生中文比赛。近年来，每年参与和关注“汉语桥”项目的全球受众达上亿人次，“汉语桥”已成为世界范围内无与伦比、富有魅力的语言项目。

怀进鹏指出，“汉语桥”是体验中国之美的桥梁，也是了解真实中国的窗口。世界各国青年朋友踏上“汉语桥”之旅，欣赏和体验了中国的山川风光美、语言文化美和中国人民的心灵美，亲眼见证了中国的发展进步、繁荣富强、开放包容、和平稳定，开始自觉运用双语向世界讲述中国故事、传播中国声音，为促进中外人文交流和人民友谊，向世界展示客观、真实的中国作出了共同努力。“汉语桥”是开启人生精彩成长的钥匙，是培育“天下一家”意识的熔炉。各国青年在此丰富了人生经历，拓宽了就业通道，打开了成长空间，结下了深厚情谊，形成了各国家各民族彼此理解、求同存异，同舟共济、命运与共的“天下一家”意识，为维护世界和平、促进人类文明发展发挥了独特作用。

怀进鹏强调，中国政府和人民始终高度重视、大力支持“汉语桥”品牌建设和项目实施。当今世界，人类面临前所未有的风险与挑战，需要开展更多的语言文化交流，推动更多的青年朋友特别是“Z世代”相互了解和友好交往。面向未来，“汉语桥”将继续砥砺前行、开拓创新，在继续办好夏令营团组、世界大中学生中文比赛的基础上，推出世界小学生中文比赛，支持全球中文学习者、爱好者自发设立“汉语桥”俱乐部，实施面向“Z世代”的“中文星计划”，为世界各国朋友特别是青少年朋友学习中文、了解中国提供更加优质的服务。

在庆祝活动中，来自五大洲的“汉语桥”选手们表演了诗朗诵、“云”合唱等精彩节目，讲述了通过参加“汉语桥”比赛学习中文、了解中国文化、实现个人成长的故事。

中央广播电视总台央视新闻主播、“汉语桥”系列比赛评委海霞回忆了担任评委期间的难忘瞬间，鼓励全世界青年坚持学习中文，通过“汉语桥”实现梦想。作为“汉语桥”海外合作机构代表，美国华美协进社社长贺志明表示，目前世界虽被疫情阻隔，但“汉语桥”可以帮助各国青少年学习中文、了解中国，感受到来自中国的热情和友好。汉学家代表、英国伦敦国王学院“中国研究院”院长凯瑞·布朗通过视频祝贺“汉语桥”20岁生日快乐，表示面向英国学生举办的“汉语桥”培优项目深受当地师生喜爱，成为帮助他们了解中国、促进英中语言文化交流的重要桥梁。加拿大温哥华“汉语桥”俱乐部负责人辛迪·麦克劳德介绍了俱乐部开展的丰富多彩的语言和文化活动，认为“汉语桥”为帮助两国人民增进了解和友谊搭建了重要平台。多米尼加驻华大使加拉维托表示将继续与中国教育部、语合中心等机构开展合作，通过语言和文化增进两国关系。西班牙驻华大使德斯卡亚认为，不同的语言反映了理解和看待世界的不同方式，互相了解对方的语言有助于在不同人、不同文化及不同国家间建立沟通和理解的桥梁。此外，20余位中外使节以视频形式，祝贺活动成功举办，祝愿“汉语桥”越办越好。

本次活动中，怀进鹏、田学军、刘晓龙为获得2021年“汉语桥”大、中学生比赛及小学生中文秀的洲冠军、总冠军颁奖。会上还宣布了“汉语桥”20年突出贡献奖获奖名单，全球共有20名选手、20位教师及20个机构获此殊荣。活动前，怀进鹏、田学军参观了“汉语桥”20周年主题展览。

自2002年首届“汉语桥”大学生中文比赛成功举办以来，全球“中文热”不断升温，“汉语桥”适应需求，积极开拓，先后推出世界中学生中文比赛、全球外国人汉语大会、世界小学生中文秀等系列中文比赛，还拓展出“汉语桥”夏令营、“汉语桥”校长团、“汉语桥”基金、“汉语桥”俱乐部等系列品牌项目，成为中国融入世界、世界感知中国的重要平台。

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