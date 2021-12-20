人民网讯 12月15日，农业农村部在海口为首批“中非现代农业技术交流示范和培训联合中心”授牌，农业农村部副部长马有祥通过视频连线致辞。

马有祥表示，在华设立中非现代农业技术交流示范和培训联合中心，是落实习近平主席重要倡议的务实举措，标志着中非农业合作又翻开了新的篇章。联合中心的设立，将进一步整合资源，更好发挥中方在制度、技术、产业、人才和设施等方面的优势，服务中非农业高水平合作。希望中非各方主动为联合中心的建设发展贡献智慧和力量，实施更多见效快、惠民生的项目，把联合中心建设成为中非开展农业政策对话、农业科研合作、人员信息交流和产业经贸合作的“孵化器”和“推进器” ，在引领中非农业合作中当好样板。

首批联合中心分别为中国热带农业科学院、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心、中国农业科学院沼气科学研究所、杨凌示范区上海合作组织农业技术交流培训示范基地。

海南省人民政府副省长刘平治、非盟驻华代表奥斯曼大使及赞比亚、津巴布韦和南苏丹等非洲国家驻华使节和中国外交部等有关单位代表出席活动。

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