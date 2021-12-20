照片为塞尔维亚贝尔格莱德机器人和人工智能教育中心。 人民网记者 叶琦摄

人民网贝尔格莱德12月20日电 （记者韩硕）在首都贝尔格莱德南郊，毗邻南斯拉夫历史博物馆处，坐落着一幢被绿色草坪和浓密树木环抱的三层白色小楼。

这里是由中国企业网龙网络公司（网龙）与塞尔维亚教育部、贝尔格莱德大学教师教育学院（教师教育学院）共建的教育部直属贝尔格莱德机器人和人工智能教育中心，拥有世界领先的数字教育及人工智能技术。

穿过茂林掩映的青石板小径，人民网记者见到了早已在中心门口迎候的教师教育学院院长丹尼米尔·曼迪奇，跟随他的步伐感受中国科技在异国他乡助动创新发展的脉搏。

“用最好的技术丰富和发展未来教育”

一只粉笔、一块黑板、一本教案、三尺讲台构成了传统课堂，在贝尔格莱德机器人和人工智能教育中心，记者看到了未来教育的模样——这里不仅有虚拟实验室、智慧课堂、AI助教、能用塞语交流的机器人艾玛，还集纳了以数字化呈现全球气候变化、作业智能测评分析、VR实景畅游等世界前沿技术。

2020年1月，网龙与塞尔维亚教育科技发展部就塞智慧教育建设规划签署谅解备忘录，共建包含教育应用软件、硬件、增值服务、云平台智慧学习环境等，以提升塞尔维亚教育智能化、信息化水平。

在已建成的机器人和人工智能教育中心，记者亲身体验了技术为教育带来的变革：在101虚拟实验室，记者通过VR技术操作化学、物理等实验，所见所闻所感高度逼真，并且安全性更有保障；在AR互动室，AR及人脸识别技术带记者瞬间“穿越”到互动大屏中，出现在实时的贝尔格莱德地标——米哈伊洛大公街上，在这条历史悠久的街道中徜徉观赏。据介绍，中方还将利用技术手段，协助塞尔维亚生产本地化的教育资源，研发更丰富的AI助手、机器人等电子化教育应用产品。

曼迪奇表示，从过去的师徒式教育到现在的标准化教育，借助大数据、人工智能等科技手段，未来教育正朝着个性化、精准化、多样化的方向发展。“我们要用最好的技术丰富和发展未来教育，中国企业帮我们离目标越来越近。”曼迪奇告诉记者，“近期，我们将在此中心对4000名本地教师进行信息化培训，把这些技术尽快推广至实际教学和科研工作中。此后，我们还会推进远程培训，从而实现信息化教育技术的最大覆盖。这里将成为塞尔维亚最有活力的土地之一。在塞中两国的积极合作下，相信不久的将来塞尔维亚的学生都能用上中心的‘电子课本’和‘虚拟实验室’，快乐高效学习，安全方便做实验，全国的老师都能用上便捷的备授课工具和AI助教，高效答疑授课。”

“祝贺我们国家的老师和学生，这些技术将是塞尔维亚的未来！”塞尔维亚总统武契奇说，“塞尔维亚正对教育系统进行数字化改革，我们积极支持并欢迎中国企业参与当地的数字化建设，共同培养人工智能领域的技术人才，助力塞尔维亚科技创新能力的提升。”

塞尔维亚国际政治经济研究所所长布拉尼斯拉夫·乔尔杰维奇认为，中国企业推进与塞政府、企业、高校及科研机构在教育领域的研发合作，将全方位协助塞尔维亚智慧教育的发展。

“借助中国丰富的发展经验，我们能走得更好更远”

聊起机器人，曼迪奇饶有兴致地向记者讲述起离机器人和人工智能教育中心不远的贝尔格莱德尼古拉·特斯拉博物馆的新鲜事，博物馆“主人”——塞尔维亚裔杰出的发明家、物理学家、机械工程师、电气工程师尼古拉·特斯拉开门纳客。这个仿生机器人借助中国自主研发技术，面部可模拟眨眼、眼球转动、嘴部张合等动作，眼部配备了摄像头，不仅能为参观者提供博物馆信息，还能与访客进行简单互动与交流。

在2020年3年塞尔维亚遭受疫情重创的“至暗时刻”，网龙迅速开发并上线的塞语版在线学习软件Edmodo成了数学老师卡特丽娜·海格的“必备品”。“Edmodo让我和学生能随时随地连线、沟通。尽管疫情防控期间我们一度停课无法见面，但我们的交流更多了。”Edmodo不仅能开展日常教学工作，还提供云储存空间，老师学生可自主上传文件，解决了作业批改等问题，为当地教学活动正常运转提供了技术支持，注册用户数在几天内便增长了40倍。

近年来，越来越多的中国“硬核”科技沿着“一带一路”来到塞尔维亚——

在如火如荼建设的匈塞铁路ETCS—2系统实验室里，来自中铁的先进信号技术装备和强大的系统解决方案为铁路项目提供全套的信号设备和工程化系统，构建完整的调度指挥和列车运行控制功能。

今年9月，欧洲地区首家中国疫苗工厂在贝尔格莱德开建并将于明年4月生产中国疫苗，成为两国生物制药领域开展合作的新开端。

2018年5月，北京师范大学与塞尔维亚诺维萨德大学签署合作备忘录，共建“未来教育虚拟实验室”，促进与中东欧国家在教育信息化领域内的合作；2019年，北京交通大学与塞尔维亚克拉古耶瓦茨大学签署合作备忘录，全面开展科研、师生交流等实质性交流，“监控视频拥挤场景下异常事件检测”等双方共同合作的成果层出不穷。

2019年10月，在塞尔维亚举行的中国-中东欧国家创新合作大会上，中国与塞尔维亚签署12项合作协议，涉及医药、环境保护、智慧城市、共建实验室等多个领域。

塞尔维亚创新与技术发展部长奈纳德·波波维奇表示，中国是全球数字产业创新的领导者。塞尔维亚也在努力发展数字经济，但面临很多挑战。“希望借助中国丰富的发展经验，我们能走得更好更远。”

“中国创新为塞尔维亚插上科技的翅膀”

“你为什么来塞尔维亚？”这是武契奇到访贝尔格莱德机器人和人工智能教育中心见到AI人形机器人艾玛时发起的提问。

艾玛使用流利的塞尔维亚语进行了回答：“当然，我来了，我爱塞尔维亚，这是一个兼具自然风光和人文历史的国家。就机器人学科的发展而言，它具有广阔的前景。我相信，未来这里将成为世界上科技最先进的国家之一。”

攀谈中曼迪奇告诉记者，眼下塞尔维亚正寻找更多的中国战略伙伴合作，以贝尔格莱德为中心，面向中东欧国家开展国际化的数字教育合作，将数字教育的“中国技术和方案”提供给匈牙利、保加利亚、波黑、罗马尼亚、阿尔巴尼亚乃至俄罗斯等周边更多有需要的国家，协助中东欧国家开展创新人才培训，推动相关新兴产业的创新发展。“我们的目标是努力把塞尔维亚打造成中东欧地区最具竞争力的科技教育中心。”曼迪奇表示，“这需要中国先进信息技术的鼎力相助。”

“科技创新是通往未来之路。中国在人工智能和机器人技术领域全球领先，感谢我们的中国朋友来塞开展相关领域投资。”武契奇如是说。

已经在塞持续运营了16年的中国企业华为，于2020年底与塞尔维亚信息技术与电子政务办公室签署协议，成为克拉古耶瓦茨国家数据中心的合作伙伴。未来将继续为塞尔维亚国家管理部门、企业公司和机构提供数据服务，构建万物互联的智能世界。

网龙为塞尔维亚量身定制的免费社交学习平台——“全民创新平台”也即将面世，平台运用AI技术，为所有塞民众提供全新的学习引导和学习体验，并将用户创意汇聚成庞大的创新创意资源网络库。

2021年7月，中国—塞尔维亚科技合作委员会第五届例会成功举行，不仅回顾了两国科研合作所取得的巨大成果，也为未来中塞未来更广阔的科技创新合作谋划了方向、坚定了信心。

塞尔维亚教育科技发展部前部长穆拉登·沙尔切维奇表示，中国是世界科技创新的重要贡献者，并为塞尔维亚和其他“一带一路”沿线国家和地区培养了一批科技人才，塞尔维亚愿意在智慧教育领域向中国互联网企业吸取经验。

“中国在取得重大科技创新成就的同时，积极分享成果和经验，与‘一带一路’沿线国家和地区共建了一批联合实验室或联合研究中心，助力当地培养科技人才，树立了互利共赢的典范，为塞尔维亚插上了科技的翅膀。”塞尔维亚国际政治经济研究院“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉德瓦茨表示，“一条由大数据、云计算、智慧城市、人工智能、纳米技术、量子计算机等先进科学技术连接成的科技创新之路，正带领人们走向共同发展的美好未来。”

(责编：王禹蘅、常红)