上合组织秘书长诺罗夫及其夫人。 上合组织秘书处供图

人民网北京12月20日电 （记者杨倩）17日晚，上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在京举办离任招待会。中国政府欧亚事务特别代表李辉、多国驻华使节、政府官员、企业家、青年学生等社会各界人士携带鲜花和礼物，与诺罗夫秘书长话别。

李辉指出，诺罗夫担任上合组织秘书长的三年中，国际和地区形势深刻演变，百年变局与世界疫情交织叠加，上合组织面临前所未有的挑战。在这一背景下，上合组织始终保持健康稳定的发展势头，扎实落实成员国领导人共识，全面推动政治、安全、经贸、人文等领域合作，大力倡导国际团结抗疫。在当今世界经济衰退、疫情依旧严峻的形势下，上合组织成为成员国之间团结协作、共克时艰的纽带。

李辉说：“诺罗夫秘书长是杰出的外交家。2019年就任以来，诺罗夫带领秘书处全体同事勇担重任，出色履行了秘书长职责，圆满完成了成员国元首赋予的重要使命，赢得了各方广泛认可和赞誉。中方对秘书长先生展现出的外交经验、敬业精神和所做的大量工作予以高度评价。”

诺罗夫在致辞中表示，自己很珍视担任上合组织秘书长的宝贵经验，以及在中国工作和生活的经历。“在中国，我有机会接触到这个古老国家丰富的文化和习俗。我意识到位于丝绸之路上的国家的历史是如何相似和相互关联的。我和夫人将带着这个伟大国家的丰富经验和知识回到祖国乌兹别克斯坦。我们将永远怀着温暖的心情铭记这一段旅程。”他说。

(责编：王禹蘅、常红)