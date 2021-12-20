人民网里约热内卢12月19日电 （记者吴杰、毕梦瀛）12月19日，巴西中国和平统一促进会部分代表前往里约州圣贡萨洛市阿马拉尔·佩肖托公立学校，为当地社区百余户贫困家庭送去生活基本用品，并向当地热爱运动的少年儿童捐赠百套柔术运动服。

送给民众的生活基本用品有面、米、油、调料、咖啡等日常食品，拿到柔术服的孩子们纷纷迫不及待地当场试穿、练习。巴西柔术学校的学生还进行了精彩的柔术表演。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓在致辞中表示，新冠肺炎疫情对全球经济和当地人民的基本生活造成了严重的影响，在此困难之时，希望这些小小的礼物能够帮助贫困的巴西家庭顺利渡过疫情难关，也希望当地少年儿童强健体魄，努力学习，将来为中巴两国经贸合作与人文交流发挥重要作用。他说：“我们受惠于两国政治互信、经济发展以及文化传播的高度合作，应当反馈于民，表达我们融入于民、展现中国形象的赤诚之心。巴西是我们的第二故乡，衷心祝愿中巴两国人民友谊长存。”

曾三次获得全国散打冠军的巴西著名运动员里卡多代表受捐助社区讲话，他对华侨华人的捐助表示诚挚的感谢。他指出，中国驰援全球抗疫彰显大国担当，此次捐助活动更让巴西普通老百姓感受到了华侨华人融入和回馈巴西社会的赤子之心。愿巴中两国友谊地久天长。

巴西和统会监事长陈春平、执行会长张小春、副会长王申晓、秘书长林海平、副秘书长张颖出席此次爱心捐助活动。

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