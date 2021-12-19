尼日利亚科技部国务部长阿卜杜拉希致辞。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾12月17日电 （记者姜宣）17日，由云南省商务厅援助、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（下称昆明院）负责实施的“绿色能源非洲行——践行‘一带一路’，点亮千家万户”项目，在尼日利亚联邦科技部举行了光伏设备移交仪式。尼科技部国务部长阿卜杜拉希、新能源司司长布巴，联合国工业发展组织新能源司司长阿祖，我驻尼日利亚使馆经商处代表和中国电建尼日利亚代表处人员参加了活动。

阿卜杜拉希对云南省商务厅此次援助项目表示衷心感谢，对中国电建昆明院克服疫情压力和困难，精心组织、高效完成该项目表示高度赞赏。他说，该项目能够使光伏产品走近千家万户，对于促进尼日利亚特别是索克托州农村地区经济发展和民生改善至关重要，昆明院通过技术培训，将为尼日利亚培养更多光伏人才，推动尼光伏产业发展。

昆明院项目经理王九麟表示，云南省商务厅此次援助项目旨在通过太阳能离网设备捐赠示范性推动利用尼日利亚丰富的太阳能资源与中国可再生能源技术相结合，解决尼国家电网无法接入的农村地区的电力短缺问题，促进当地科技、经济发展和民生改善。昆明院将充分发挥自身在新能源领域的专业优势，与联邦科技部在科技创新领域开展深入合作，促进尼日利亚可再生能源开发，促进尼日利亚社会经济发展。

“绿色能源非洲行——践行‘一带一路’，点亮千家万户”项目是云南省商务厅2021年度对外援助项目，共计捐赠200套离网光伏设备给尼日利亚联邦科技部及其位于索克托州的新能源研发中心及部分农村家庭。

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