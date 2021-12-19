人民网北京12月18日电 （记者万宇）12月17日，第二届“中国—南苏丹智库论坛”暨浙江师范大学非洲研究院南苏丹研究中心成立仪式在线上线下同步举行。百余位来自中国、南苏丹两国官员，学者专家以及国际组织的代表与会。论坛由浙江师范大学非洲研究院、南苏丹战略与政策研究中心联合主办，围绕“中非合作论坛框架下的中国南苏丹合作展望”，设有“农业、减贫与粮食安全”“贸易、投资与可持续发展”“和平、安全与可持续发展”“教育、人文与能力建设”四大议题。

中国政府非洲事务特别代表许镜湖表示，中南合作是世界上最大的发展中国家同最年轻的发展中国家之间兄弟般的合作，也是中非友好合作的真实写照和缩影，中方愿同南苏丹朋友携手努力，进一步深化两国在基础设施建设、卫生、教育、减贫、可持续发展以及智库等各个领域的交流与合作，帮助南苏丹切实提升自主发展能力，推动中南各领域合作不断迈上新台阶，为两国人民带来实实在在的福祉。

南苏丹外交与国际合作部副部长登格·达乌表示，中南积极开展学术领域交流合作至关重要，将为推进南和平进程、南中友好合作提供政策建议。南苏丹政府大力支持两国智库、大学开展交流合作，祝贺浙师大南苏丹研究中心成立。

南苏丹驻华大使馆临时代办哈那菲·基拉表示，新一届中非合作论坛进一步强调了推动促进中非关系发展的重要性，制定了未来3年中非合作的重要领域、重点项目和实施路径。中南双方智库可以就非洲减贫、数字创新、绿色经济发展、非洲能力建设、中非人文交流等领域开展持续性研究，深化双方合作。

中国驻南苏丹大使华宁表示，中南智库论坛搭建了两国专家学者沟通的桥梁，对促进两国思想文化交流交融交锋、通过互学互鉴增进相互了解合作、服务两国关系发展大局发挥了积极作用。

浙师大非洲研究院院长、南苏丹研究中心主任刘鸿武表示，在中南建交10周年、新一届中非合作论坛成功召开之后，中心正式挂牌成立，成为国内学术界首个聚焦于非洲内陆小国的专门化研究机构，积极探索非洲国别研究新路径，具有示范意义。

南苏丹战略与政策研究中心执行主任梅拉·鲁特·比尔说，此次成立南苏丹研究中心是多方深思熟虑的结果，作为中心的南方执行主任，他将努力促成双方更加积极的合作，他相信中心的成立将会深化中国和南苏丹在双方共同利益的合作，增进双方政府间、民间层面的理解与认知，进而巩固双方友谊。

浙江师范大学党委书记蒋国俊指出，召开第二届中国—南苏丹智库论坛并成立南苏丹研究中心，既是双方对中非合作论坛第八届部长级会议精神的迅速响应与贯彻，也是继续推动和繁荣双方人文学术交流的具体实践。

中南智库论坛首次会议于2019年在南苏丹首都朱巴举行，在两国有关部门支持下，由浙江师范大学非洲研究院与南苏丹战略与政策研究中心共同发起，现已成为中南两国智库学者交流合作的重要平台。

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