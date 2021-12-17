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泰国邀请53位全球艺术家举办2021双年展

2021年12月17日17:14 | 来源：人民网-国际频道
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2021泰国双年展开幕式。人民网记者 赵益普摄
2021泰国双年展开幕式。人民网记者 赵益普摄 

人民网呵叻12月17日电（记者孙广勇、赵益普）2021泰国双年展于12月17日在泰国东北部呵叻府正式向公众开放，此次双年展所有艺术作品分布在呵叻府的13个历史人文景点，展览将持续到明年3月31日，共吸引了来自全球25个国家和地区的53位艺术家参展。

泰国双年展由泰国文化部当代艺术文化办公室主办，曾于2018年在泰国南部甲米府举办第一届，今年在呵叻举办的双年展为第二届，第三届双年展预计将于清迈举行。泰国双年展原计划每两年举办一次，2020年因疫情影响而推迟了一年。该展览通常邀请全球艺术家在双年展特定景点创作艺术作品，以推广当地艺术文化，并促进泰国和世界的当代艺术交流。

本届双年展由日本艺术家、东京都现代美术馆总策展人长谷川佑子担任艺术总监。长谷川佑子在开幕仪式上介绍，受疫情影响，本届双年展的大部分艺术家无法按计划来泰国进行现场采风，需要在策展人以及当地群众的帮助下，设计并最终完成艺术作品。“来自全球各地的艺术家们深入研究了呵叻的传统文化及艺术，提出以泰国东北部传统舞蹈‘蝴蝶在泥上嬉戏：激发智慧的土壤’为本届双年展主题。”长谷川佑子说，艺术家的作用就是发掘身边可能会被忽视的资源，并赋予其艺术能量，最终服务广大民众。

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(责编：徐祥丽、常红)

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