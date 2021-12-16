16日举行的5G智慧医院启动仪式现场。人民网记者 赵益普摄

人民网曼谷12月16日电 （记者赵益普）当地时间16日上午，泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院、泰国国家广播和通信委员会与华为泰国公司在诗里拉吉医院联合启动了5G智慧医院项目，该项目成为东盟首个5G智慧医院项目。

据了解，在华为技术支持下，5G智慧医院项目将5G、云和人工智能等技术引入泰国诗里拉吉医院，推动医院的智能化改造。同时，诗里拉吉医院还将与华为建立联合创新实验室，共同孵化5G创新应用。目前双方已启动5G便携医疗箱、5G移动诊疗车、5G医疗推车和5G智慧病床的试点，预计2022年将孵化30项5G医疗应用，并向全泰国的医疗行业推广。

泰国总理巴育表示，泰国政府一直致力于推动各行业数字化转型和数字经济发展，以提升国家竞争力。在诗里拉吉医院开展的5G智慧医院项目是推动5G等数字技术在泰国医疗领域应用的第一步，该项目将有力减少医务人员的工作负担，并为患者提供更方便快捷的医疗服务。“感谢中国政府，感谢泰中两国的长足友谊和合作，我们将以诗里拉吉5G智慧医院作为试点项目，绘制未来泰国智能医院的蓝图。”

中国驻泰国大使韩志强表示，5G智慧医院项目是中泰合作开发医疗和公共卫生技术的典范，两国在智慧医疗领域合作的前景十分光明。中泰5G合作已成为地区样板，助力泰国成为东南亚最早实现5G商用的国家。中国政府愿积极支持华为等中国企业同泰国开展5G智慧医院建设，探索通过科技创新应对时代挑战，更好造福两国人民。

泰国诗里拉吉医院和华为长期在5G技术开发应用领域开展合作。2020年6月，诗里拉吉医院和华为泰国公司合作推出5G无人车，用于在疫情期间无接触运送医疗用品。同年12月，华为与诗里拉吉医院签署了为期5年的谅解备忘录，以5G等数字技术加速诗里拉吉医院的运营智能化，包括患者监护、诊断、数据收集等就医环节，同时将对该医院医生进行技术培训。

泰国玛希隆大学医学院院长普拉希特·瓦塔纳帕表示，在华为的支持下，诗里拉吉等泰国医院引入了5G、云与计算、AI等技术，将有效提高医疗服务质量和生产力，同时为偏远地区提供更多医疗资源，促进城乡医疗资源均衡发展，加速泰国医疗产业的转型升级。“5G智慧医院项目将推动诗里拉吉医院成为泰国领先的智能医疗中心。”

据华为泰国公司总经理邓丰介绍，5G智慧医院项目在诗里拉吉医院启动后，许多医疗服务流程将实现智能化转型，5G救护车、AI辅助诊断、区块链信息存储与管理、家庭远程医疗等技术将应用到普通患者的诊疗过程中。“同时，通过成立联合创新实验室，医院将与华为持续孵化可以复制到全国的智能医院经验模式。”邓丰说。

近年来，泰国大力推动数字化转型和数字经济的发展。12月15日，泰国政府决定在2022年拨款24亿铢，用于继续实施泰国数字政府发展计划（2023－2027）下的六个重点项目，包括数字成绩单、健康医疗服务、中小企业计划等项目。

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