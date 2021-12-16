人民网讯 12月15日，欧洲首家鲁班工坊——英国鲁班工坊验收评估会议在天津召开。专家组按照验收评估办法，从项目建设与管理、取得成效与特色等多方面对英国鲁班工坊的建设情况进行了全面评估。最终英国鲁班工坊以优异成绩通过评估验收。

专家组一致认为，英国鲁班工坊作为欧洲首家鲁班工坊，发展定位准确，建设规划科学，严格遵守鲁班工坊的内涵标准要求。创立以来，英国鲁班工坊始终致力于打造高端的中国餐饮品牌和中餐教育培训体系，通过开展中餐烹饪学历教育和职业资格证书认证，提高海外中国餐饮服务行业的技术水准。同时，配合中国装备“走出去”，搭建带动天津餐饮企业、食品集团企业拓展海外市场的平台，借助多形式的合作交流促进中西文化融合，搭建起中英民心相通的桥梁。

英国鲁班工坊以天津国家现代职业教育改革创新示范区的建设成果为基础，对接英国学历资格证书开发流程，创建了“英国鲁班工坊中餐烹饪艺术”学历标准，其中二、三、四级学历均已纳入英格兰国家普通和职业学历框架，实现了中国标准进入英国国家职业资格体系（NVQ）。

目前，英国鲁班工坊实现了自运转和可持续发展。项目建设得到中英双方政府的高度肯定，在英国及欧盟产生了较大的影响力。“英国鲁班工坊的建设取得了丰硕的成果，未来将不断完善标准，拓展鲁班工坊办学内涵，使其成为促进中英文化融通和民心相通的重要载体，做中英关系的友好使者，”天津市教委副主任白海力表示。（夏佩瑶）

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