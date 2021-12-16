完成修缮工作的“中国之角”焕然一新。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾12月16日电 （记者姜宣）中材建设尼日利亚子公司日前向尼联邦首都区杜塞女子学校捐赠了330平米金属彩石瓦，并完成“中国之角”房屋修缮工作。该校15日组织了交接仪式。

尼首都区中等教育委员会主席默罕默德对中国驻尼使馆携手中资企业帮助首都区中等教育解决面临的困难表示感谢。他说，中材建设作为大型建材企业，能够积极履行社会责任，为学生们提供良好学习环境，是实现教育事业可持续发展的实际举措，充分体现了中国“一带一路”倡议的宗旨。

中国驻尼使馆文化参赞李旭大表示，中尼建交50年来，文化、教育、经济合作等取得了巨大成就。教育是国家的未来，驻尼日利亚使馆将继续与首都区教育委员会一道，为学生们打造更加美好的未来。

中材建设尼日利亚子公司总经理耿锋涛表示，中材建设一直致力于为尼日利亚生产高质量可靠的产品，创造更多就业，改善民众生活。近年来，中材建设把履行社会责任当已任，力争为促进中尼文化交流，推动中尼友好交往做出贡献。

拥有2000余名来自尼日利亚全国各地女学生的专门女子学校，是中国驻尼使馆在尼首都区设有“中国之角”的13所学校之一。“中国之角”已经成为了学生们学习传播中国文化，促进中尼文化交流的重要平台。

“‘中国之角’是同学们最爱去的地方，在这里，我们学到了中国音乐、舞蹈、语言等东方文化，中国也成为了我最向往的国度！”该学校学生玛瓦亚姆说。

(责编：王禹蘅、常红)