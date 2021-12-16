中国驻尼日利亚大使崔建春与贝罗大学校长卡比鲁·巴拉教授在驻尼使馆以线上形式为学生们颁奖。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾12月15日电 （记者姜宣）中国驻尼日利亚使馆与尼日利亚艾哈迈杜·贝罗大学15日举行了线上中尼友谊“十·一”奖颁奖典礼，50名优秀学生获得表彰。中国驻尼日利亚大使崔建春与贝罗大学校长卡比鲁·巴拉教授在中国驻尼日利亚使馆以线上形式为学生们颁奖。

崔建春表示，2021年适逢中尼建交50周年，中尼之间政治互信得到了大幅提升，中尼友谊显著增进，商业、文化、教育交流得到了有力推动。教育是美好未来的基础，受过良好教育的年轻人是一个国家的未来。中国政府将继续为尼日利亚教育行业发展做出贡献。希望同学们能珍惜宝贵时间和机遇，努力学习、不断进取，成为尼日利亚社会发展进步的建设者，为中尼未来合作做出贡献。

巴拉对中国政府和使馆给予的大力支持表示感谢。巴拉说，中尼友谊“十·一”奖是贝罗大学的荣誉，对鼓励学生和激励其他人追求学术卓越大有帮助，将进一步扩大中国与非洲国家在教育、科技等领域的交流与合作。

中尼友谊“十·一”奖是为庆祝中国国庆节与尼日利亚独立日为同日而设置的。在贝罗大学，获奖名额将随中尼建交时间逐年递增1人，今年是中尼建交50周年，获奖学生为50人。截至目前，还有100多名贝罗大学学生获得了去中国留学的“3+2”奖学金。

(责编：王禹蘅、常红)