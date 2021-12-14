剪彩仪式 人民网记者 李秉新摄

人民网仰光12月14日电（记者李秉新）由我国援建的缅甸国家体育馆维修改造项目今天竣工并交付使用，缅甸人民和体育爱好者又拥有了一座全新的现代化体育设施。

中国驻缅甸大使陈海在移交典礼上致辞，向体育馆维修改造项目竣工交付使用表示祝贺，向参与项目实施的两国人员和长期支持两国友好交流的人士表示感谢。他说，体育是人类社会的共同爱好，是社会发展和人类进步的重要标志。有了崭新的体育场馆，缅甸人民和体育健儿可以在这里强健体魄、训练备战，也为缅甸举办各种赛事活动创造了条件。2022年中国将主办第24届冬奥会和第19届亚运会。目前，北京冬奥会赛事准备工作已基本就绪，国际社会高度认可中方筹办工作，各国运动员热切期待赴华参赛。中国有信心也有能力秉持绿色、共享、开放、廉洁的理念，同国际奥委会和各国一道，展现更加团结的奥林匹克精神，为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会，共同推动国际奥林匹克事业的发展，为构建人类命运共同体作出新贡献。中方高度重视中缅两国体育领域合作，愿通过培训体育人才，提供训练器材和分享经验等方式进一步加强交流，推动中缅体育领域合作深入开展。

缅甸体育与青年事务部部长民登赞发言表示，感谢中国政府对缅甸体育事业的大力支持，感谢施工人员付出的心血和努力。中缅两国自古以胞波兄弟相称，缅甸国家体育馆就是两国胞波友谊的象征，曾多次举办国际级和国家级重要体育赛事，培养出许多高水平选手。维修改造后的国家体育馆更是中缅两国友好关系不断发展的标志，缅甸人民对这一崭新的体育设施倍感欣慰和自豪。最后，他预祝在中国举行的第24届冬奥会和第19届亚运会取得圆满成功。

缅甸国家体育馆由中国政府援建，1986年竣工并投入使用，占地6.95公顷，总建筑面积2.6万平方米。双方于2017年11月签署援缅国家体育馆维修改造项目立项换文，2018年5月签署实施协议。项目金额2.2亿元人民币，总维修面积约26000平方米，在不改变主体结构的情况下，对国家体育馆室内外装修、机电设备、灯光音响等进行升级改造。

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