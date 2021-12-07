本报记者 李欣怡

“历史经验表明，越是事关全球发展的重大问题，越需要更加紧密的合作。维护多边主义是大势所趋。”斯洛文尼亚前总统、世界领袖联盟主席达尼洛·图尔克在接受本报记者采访时表示。

“2021从都国际论坛”12月5日至6日在广州举行。图尔克说：“当今世界面临公共卫生、环境保护等诸多挑战。本届论坛上，各国参会者聚焦后疫情时代的全球合作，共同探讨如何加强协调，完善多边主义机制。”

2017年至2019年，图尔克连续三年来到广州参加从都国际论坛。今年线上参加论坛的图尔克认为，应对疫情需要全球性解决方案。“今年早些时候，生活在拉丁美洲的朋友告诉我，他们接种了中国疫苗，生活已逐步回归正常。中国迅速完成新冠疫苗研发并投入生产，同各国广泛开展疫苗合作，许多国家从中受益。”图尔克表示，中国在保障本国民众生命安全和身体健康的同时，向其他国家提供力所能及的援助，为全球团结抗疫作出表率，有助于推动全球卫生健康合作行稳致远。

今年是中国共产党成立100周年。图尔克表示，中国共产党始终坚持以人民为中心的发展理念，带领中国人民在不同历史时期都取得了巨大发展成就。“推动实现共同富裕、促进社会公平，致力于人民生活水平持续改善。这是中国共产党始终保持活力的源泉。”

在世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响下，世界进入动荡变革期。图尔克认为，国际组织应在维护世界和平发展、促进全球合作中承担更大的责任。无论是以联合国为代表的全球性国际组织，还是区域性合作组织，都应加强协调，夯实合作基础。中国在这些国际组织中发挥了重要作用。“中国是多边主义的坚定支持者和践行者。”

在推动自身发展的同时，中国不断扩大开放，积极同各国分享发展机遇。图尔克认为，从率先实现联合国千年发展目标，到全面建成小康社会，都展现了中国在全球发展问题上的担当。图尔克期待各方同中国在金融服务、健康产业和疫苗生产等领域加强合作，为全球发展注入强劲动力。

“当前，气候变化问题日趋严峻，迫切需要各国采取积极行动。”图尔克强调，发达国家应当履行承诺，提供资金和技术支持，帮助发展中国家实现绿色发展转型。

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)