人民网北京11月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：我们注意到，昨天习近平主席出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表题为“同舟共济，继往开来，携手构建新时代中非命运共同体”的主旨演讲。请问发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：习近平主席出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲，是本次会议的亮点，备受中非人民和国际社会关注。习近平主席在演讲中回顾了中非开启外交关系65年来取得的历史性成就，总结提炼了“中非友好合作精神”，即“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”。习近平主席积极评价2018年中非合作论坛北京峰会以来中非合作成果，就构建新时代中非命运共同体提出4点主张，即坚持团结抗疫、深化务实合作、推进绿色发展、维护公平正义；宣布未来三年中非务实合作“九项工程”，涉及卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流、和平安全等领域，号召中非双方共同努力，继承和发扬“中非友好合作精神”，推动构建新时代中非命运共同体。

习近平主席的讲话对未来中非合作作出战略规划和顶层设计，擘画了新时代中非友好互利合作的宏伟蓝图，获得非洲国家和人民的积极评价和高度赞赏。中方将落实好习近平主席在讲话中的庄严承诺，并同非方一道努力，落实好中非领导人共识和论坛会议成果，推动构建新时代中非命运共同体不断走深走实。

《北京日报》记者：近日有媒体报道，白俄罗斯国家边境委员会接连发现两具难民尸体，以及将遍体鳞伤的尸体从立陶宛领土拖过边境的痕迹，并指控立陶宛边境警卫蓄意谋杀难民。另有报道称，立陶宛当局把一名怀有7个月身孕的难民拖到白俄罗斯边境并扔在草地上。请问中方对此有何评论？

赵立坚：这些难民的悲惨遭遇令人痛心和愤慨。两条鲜活的生命再也看不到明天的太阳。更加令人痛心的是，你提到的报道恐怕只是立陶宛侵犯人权问题的冰山一角。根据有关报道，立陶宛监狱看守蓄意虐囚和滥用暴力。立陶宛历史上发生过犹太人大屠杀，如今种族主义问题仍然十分严重，犹太人和其他少数族裔遭受严重歧视，就医、出行等权利遭剥夺和侵犯。立陶宛儿童权利也受到严重侵犯。立陶宛儿童权益保障热线回复率极低，孤儿院数量不足以容纳现有孤儿。有关国际组织报告显示，立陶宛20%以上从事色情行业的是未成年人。

立陶宛在人权领域劣迹斑斑，违反欧洲人权公约和国际人权法有关条款。立方应作出深刻反省，给国际社会一个负责任的交代。

《中国日报》记者：近日，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇接受采访时表示，中国在2019年11月或更早之前就出现了新冠疫情。他还称中方对华南海鲜市场进行消杀处理是为了“确保矛头不指向自身”。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对福奇先生的有关表态表示遗憾。环境消杀是疫情防控的重要手段，能有效清除和阻断病毒的传播，是被世界各国广泛采用的科学、专业做法。面对未知的病毒和突如其来的疫情，中国政府坚持人民至上、生命至上，采取正常的防控措施无可非议。尤其需要强调的是，中方的防控措施和防控经验为世界守住了疫情防控的关键防线，为各国争取了应对疫情的宝贵时间。

新冠疫情发生后，中方始终秉持科学、透明、负责任的态度参与全球溯源科学合作。中方第一时间向国内外发布疫情信息，第一时间向世卫组织和国际社会通报疫情，第一时间确定并公布病毒全基因序列。中方还率先同世卫组织开展联合研究，两次邀请世卫组织专家来华开展实地考察，取得重要积极成果。中方所做工作为全球科学溯源奠定了良好基础，经得起历史的检验。

尊重事实、讲求科学是病毒溯源工作乃至一切科学研究的基本要求。在这一问题上预设结论，尤其是无端臆测，只会干扰全球科学溯源，破坏国际抗疫合作。你也看到，全球疫情仍在跌宕反复，各国都应当把精力放到科学抗疫上，做好本国功课，加强国际合作，构筑疫苗屏障。

澳亚卫视记者：据报道，上周瓜达尔地区爆发抗议，反对向中方拖网渔船过度发放捕鱼许可，称此举无益于当地居民，并对当地渔民生计造成负面影响。请问发言人有无进一步回应？

赵立坚：这完全是一条假消息。个别媒体妄称瓜达尔地区发生针对中国抗议活动毫无事实依据。经核实，中方没有拖网渔船赴瓜港海域捕鱼和停靠。我重申，瓜达尔港作为中巴经济走廊龙头项目，始终聚焦发展、惠及民生。中方在推进有关合作过程中，始终坚持相互尊重、协商一致原则。中方坚决反对个别媒体违反新闻职业操守和道德，移花接木炮制虚假信息，恶意抹黑中巴经济走廊建设和中巴关系。

凤凰卫视记者：据报道，澳大利亚总理莫里森称，面对中国日益增强的好斗性，澳大利亚不能表现出“软弱”。他支持澳国防部长达顿对形势的评估。请问中方对此有何评论？

赵立坚：澳大利亚防长达顿在澳国家新闻俱乐部的演讲中，继续鼓吹他对中国外交政策的妄想式误判，肆意歪曲中方维护国家主权和领土完整的努力，并就地区形势和优先事项误导澳民众，煽动国家之间、民众之间的冲突分裂。他的有关言论有违当今世界和平、发展与合作的潮流，有损地区和平稳定，极其不负责任，中方坚决反对，澳大利亚国内不少有识之士也对他的言论提出批评。

澳大利亚是中国发展的受益方，中方从未做过有损澳主权的事。澳方应客观理性看待中国和中国发展，避免战略误判。澳大利亚某些政客应停止出于一己政治私利渲染“中国威胁”，不要一条道走到黑。

韩联社记者：据报道，韩国国家安保室长徐薰将于12月2日访华，与中方讨论终战宣言相关事宜。请问徐薰将和杨洁篪主任在何地举行会谈？会谈议题是什么？

赵立坚：我暂时没有可以发布的消息。请你继续保持关注。

法新社记者：第一，美国国防部称将加强在关岛和澳大利亚的军事基地，以强化对中国的防御。中方对此有何回应？第二，世卫大会将于本周举行投票，决定是否制定一项具有约束性条约或公约，以期帮助世卫组织更好地应对疫情。中方是否会支持这项条约？对此持何立场？中方将如何为这个条约作出贡献？有什么期待？

赵立坚：关于第一个问题，美国国防部有关报告充分暴露了美方将印太军事化、不遗余力围堵遏制中国的真实意图。中国发展自己的国防力量完全是维护自身主权安全发展利益、维护国际地区和平与安全的需要，同美国在全球大肆炫耀武力、大搞霸权霸凌霸道、破坏地区和平稳定有着本质区别。我们坚决反对美方将“中国威胁论”作为增加军费、扩张军力、维护军事霸权的借口。美方应摒弃制造假想敌的冷战思维，停止威胁国际和平与安全的言行。

关于第二个问题，中方一贯致力于大流行病的防范和应对，对任何有助于加强全球团结、协调应对未来大流行病的努力和举措持开放态度。我们愿同各方就缔结“大流行病条约”事宜保持沟通协调，希望有关进程在联合国和世卫组织框架下进行，确保广大成员国的普遍参与，同时要避免政治化、污名化、工具化。

日本共同社记者：奥密克戎变异毒株现在开始在世界流行，这是否会影响到北京冬奥会的筹备工作？中方现在认为可以如期举办北京冬奥会吗？

赵立坚：中方赞赏南非方面及时同世界分享发现新冠病毒新型变异毒株的相关信息。中方认为，应对疫情要基于科学，支持世界卫生组织在协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作中继续发挥领导作用。疫情是全人类共同的敌人。中方愿继续同包括南部非洲国家在内的国际社会一道，团结合作，共同努力，最终战胜新冠病毒。

关于你提到的对冬奥会的影响，我想这肯定会带来一些防控方面的挑战。但有了中方应对新冠病毒的防控经验，我完全相信北京冬奥会将如期顺利成功举行。

法新社记者：太平洋岛屿新喀里多尼亚将于12月中旬举行公投，决定是否从法国独立。中方是否支持其独立？有人担心这将成为中国在太平洋岛国地区增加影响力的机会。中方对此有何评论？

赵立坚：那些人可能想多了。新喀里多尼亚独立公投系法国内部事务，中方对此不作评论。

湖北广电记者：近日，俄罗斯总统普京和阿塞拜疆总统阿利耶夫、亚美尼亚总理帕什尼扬在索契举行三方会晤，讨论阿亚两国争议问题并发表联合声明。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏俄方为促进地区和平稳定所做的努力。阿塞拜疆和亚美尼亚都是中国的友好合作伙伴。中方真诚希望双方相向而行，通过对话和协商解决彼此之间的矛盾和分歧，共同维护地区和平稳定和人民生活安宁。

新华社记者：28日，俄罗斯知名智库国际事务委员会总干事科尔图诺夫刊文称，美国发起所谓“民主峰会”，是“试图将多彩的现代世界变成黑白分割的世界”。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我也注意到，近期许多学者都对美式民主提出了中肯的批评建议。美国大西洋理事会研究员弗里德和杰克逊称，美国需要扪心自问是什么导致了民主衰退，认真解决自身民主存在的缺陷。美国外交关系委员会高级研究员艾布拉姆斯表示，美国每年花费数十亿美元在全球“促进民主”，但相关项目在利润导向刺激下严重变样走形。美国须对“促进民主工作”进行全面审核。澳大利亚罗伊研究所研究员斯科特说，美国应承认其民主缺陷已经削弱自身权威，应在讨论其他国家民主状况时保持谦逊。

没有哪种民主是万能药。世界各国在民主价值上有着共同的追求。对实践民主价值的讨论应该是丰富多彩、兼收并蓄的。不同国情、不同社会制度国家间应相互交流借鉴。美国执意带着优越感强行输出所谓“民主”，甚至干涉他国内政、搞军事侵略，只能给有关国家带来动荡、战争和难民。美国执意用黑白胶卷刻画多彩世界，用一己标准垄断民主定义，无视不同国家文化、历史和文明的巨大差异，自编自导充当所谓民主“判官”，这本身就是对民主的嘲讽，是最大的不民主。

我要强调的是，美国根本没有资格自诩“民主样板”。美国拼凑所谓“民主峰会”，兜售“民主对抗威权”叙事，其实质就是要复活冷战思维，挑动分裂对立，服务自身霸权图谋。美方这种打着“促进民主”的旗号破坏民主的行径，是“冒天下之大不韪”，只能以失败告终。

(责编：于洋、刘慧)