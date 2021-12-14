人民网北京12月14日电 （记者曾书柔）12月13日上午，“携手合作、共创未来——2021国际中文教育交流周”启动仪式在北京语言大学举行。启动仪式由中外语言交流合作中心、世界汉语教学学会、中文联盟主办，北京语言大学承办。

教育部副部长、国家语委主任田学军在致辞中指出，国际中文教育是教育国际交流合作的重要组成部分，是中国提供世界的语言公共产品，是中国融入世界、世界了解中国的重要平台。开展国际中文教育，为世界各国民众学习中文提供帮助，是我们作为母语国义不容辞的责任。本届交流周以“携手合作、共创未来”为主题，希望以此为契机，搭建起更多的合作平台，推动中外语言文化交流实现多样化、高质量发展，为世界文明互鉴和民心相通注入新活力、新动力。

他指出，在国际中文教育领域，我们将立足后疫情时代，着力推动国际中文教育改革创新、提质增效，构建更加开放、包容、规范的教育新格局，为建设美好世界作出应有贡献。强化本土中文师资队伍建设，推出“本土中文教师发展支持计划”。优化国际中文教学资源服务，围绕《国际中文教育中文水平等级标准》，打造丰富多样、高效实用的国际中文教育资源体系。拓展新型伙伴关系，面向新时代国际中文教育发展需求，采取民间化、市场化方式，为各国民众中文学习和职业发展提供精准服务。扩大中外青少年交流对话，为各国中文学习者搭建交流平台，提供深度感知中国、了解中国的机会。

中外语言交流合作中心主任马箭飞表示，即将过去的2021年，面对持续蔓延的新冠肺炎疫情，中国与世界各国心手相连、同舟共济，努力推动国际中文教育开拓创新、提质增效，取得了一系列令人瞩目的光辉业绩。欢迎中外各界积极参与到国际中文教育发展中来，共同为推动中外语言文化交流和民心相通贡献智慧和力量。

北京大学校长郝平、匈牙利罗兰大学校长薄慕往、美国卫斯理安学院校长薇薇安·富勒、澳大利亚西澳大学高级副校长西蒙·比格斯、中国—东盟中心秘书长陈德海、巴西大学国际合作集团执行主席罗莎娜·席尔瓦、北京塞万提斯学院院长伊莎贝尔、2018年“汉语桥”世界大学生中文比赛美洲洲冠军，全球亚军柯鲁瀚、喀麦隆中等教育部汉语教育总督学杜迪、泰国高等教育与科研创新部部长阿奈·劳塔玛塔出席仪式并分别致辞。

启动仪式上，中外语言交流合作中心与乌干达教育与体育部、巴西大学国际合作集团、英国格拉斯哥大学、苏格兰国家语言中心、西班牙巴塞罗那自治大学、中国—东盟中心就合作设立中文教育项目签署了协议；与莫桑比克蒙德拉内大学就关于支持建设“语合智慧教室”签署合作协议；与德国伯乐中文合唱团就合作设立中文音乐教室签署协议，为全球中文教育领域交流合作提供新思路、新方案。

启动仪式还首次发布了《国际中文教育中国文化和国情教学参考框架》《国际中文在线教育行动计划（2021-2025）》《国际中文教育教学资源发展报告》等文件、首批围绕《国际中文教育中文水平等级标准》研制的国际中文教育新时代精品教材和以外国视角解读中国文化的《外国人讲中国故事系列》文化读本，以及首档专门面向非洲国家中文教学电视栏目《快乐中文》等一系列优质教学资源。

此外，一批中文学习测试中心、网络中文课堂、语合智慧教室、中文工坊、国际中文教育基地和中文教师学院正式设立，田学军向现场部分中外院校、企业和机构代表授牌。

为推动国际中文教育高质量发展，更好服务世界各国中文学习者，促进中外语言交流合作，语言交流合作中心与关注国际中文教育的众多伙伴一同发起“国际中文教育交流周”。交流周于12月11日至20日举办，以“携手合作、共创未来”为主题，通过线上线下方式举办近40场活动。

(责编：王禹蘅、常红)