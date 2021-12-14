人民网喀土穆12月13日电 （记者苏航）当地时间12月13日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队在联阿安全部队营区举行国家公祭日悼念活动。

上午10时，维和直升机分队营区警报哀鸣，分队官兵庄严肃立，怀着对英烈们的无限哀思，在万里之外深切缅怀南京大屠杀死难者。

默哀仪式结束后，全体维和官兵重温维和誓词：“忠于党、忠于祖国，坚决服从命令、听从指挥，英勇顽强、不怕牺牲，阳光自信、不畏艰险，爱国奉献、争优善战，忠实履行使命，维护世界和平，为祖国争光、为军旗增辉。”并齐声高喊出，“蓝盔雄鹰、履行使命，我将无我、不负祖国”的口号。

随后，分队立即开展营区防卫演练，组织官兵观看《1937南京浩劫》纪录片，并以“铭记战争之殇，履行维和使命”为主题展开讨论交流。

飞行员陈航讲到：“忘记历史就等同于背叛，作为一名军人，我绝不会忘记战争为国家带来的伤痛，和平来之不易，昭昭前世，惕悌后人，吾辈更当自强，作为一名飞行员，我定会苦练飞行本领，坚决完成好每一次飞行任务，以实际行动履行维和使命。”

勤务中队警卫班班长周阳表示：“我是一名警卫员，更是一名战斗员，人民英雄永垂不朽，维和勇士亦当不忘初心，牢记使命，用生命去守护先辈们打下的河山，如果我有机会遇见他们，我会对他们说，‘山河无恙，国泰民安！’”

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