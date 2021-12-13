图为军事医学研究院研究人员快速便捷识别疟原虫样本 滕越摄

人民网约翰内斯堡12月12日电 （记者闫韫明） 近日，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队利用我国最新研发的人工智能诊断疟原虫系统，为任务区21名联合国疑似疟疾患者实施了快速检测诊断，并及时提供有效治疗，目前患者健康状况恢复良好。

今年11月，一名巴基斯坦步兵营发热患者到中国二级医院就诊，我维和医疗分队及时对其进行问诊，开展外周血采集和核酸采样等相关检查。在常规显微镜肉眼观察下，很难准确捕捉到疟原虫感染的红细胞，无法判定患者是否感染疟疾。在这种情况下，为提高诊断准确性，医疗分队采用我国最新研发的人工智能诊断疟原虫系统，在一分钟内检测到该患者血液中的疟原虫，为后续精准治疗提供了强有力的依据。

据了解，这套系统是由军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所研发，包括图像采集模块、细胞检测模块、疟疾分类模块和疟疾诊断模块四部分，通过智能手机拍照就可实时进行血涂片的现场或远程检测。该系统具有低成本、高效率和高准确率的特点，可以快速、便捷地识别出所采集的样本是否存在疟原虫，从而替代显微镜观察担任裁判员的角色，使疟疾患者得到及时准确诊断。

我赴刚果（金）维和医疗分队所在的任务区，是疟疾传播最为凶险的地区之一，一旦患者感染疟疾，病情发展迅速，并有发展为重症疟疾的可能，危及生命。疟疾的早期诊断对减少疟原虫的传播与降低死亡率都至关重要。今年7月，军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所滕越副研究员，将他们在非洲援助期间最新研发的人工智能诊断疟原虫系统交付给我维和医疗分队，帮助快速检测诊断疟原虫，有效控制疟疾传播，助力维和卫勤保障工作，同时也为非洲乃至全球抗击疟疾工作提供了中国智慧和中国方案

中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队检验医师刘毓刚表示，通过智能手机对血涂片的镜下影像进行拍摄，将获取的照片输入到人工智能检测系统，能够迅速准确地识别出所采样本是否存在疟原虫，降低了工作强度，提高了工作效率，效果非常好，这对维和卫勤保障工作来说是很大的帮助。面对当前任务区疫情和疟疾叠加的严峻态势，维和官兵将不畏艰险、迎难而上，勇于斗争、科学应战，积极推广“中国技术”，打造“中国标准”，传递“中国名片”，展示“中国形象”。

(责编：徐祥丽、刘慧)