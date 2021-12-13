2020年9月8日，陈亭在人民大会堂参加“全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会”，荣获“全国抗疫先进个人”荣誉称号 会务组提供

人民网约翰内斯堡12月13日电 （记者闫韫明）近日，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队护士长陈亭荣获第七届“中华护理学会科技奖”三等奖，这也是军队系统3名获奖者之一，该项研究成果在6家军地医院8个科室8100余例重症患者中得到推广，并已经运用到维和卫勤保障任务中，取得了非常好的效果。

12月10日，中华护理学会第十一届护理学术年会在北京召开，会议宣读了第七届“中华护理学会科技奖”获奖决定和名单，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队、西部战区总医院普通外科护士长陈亭的研究成果《重症患者肠内营养喂养不耐受的预防策略及应用研究》荣获三等奖。该项研究通过问卷调查、观察性和回顾性研究、基础实验、临床随机对照试验等，构建完善“筛选—避免—保护”三步防治策略，对降低重症患者肠内营养喂养不耐受发生率提供了精准有效指导。

我赴刚果（金）维和医疗分队所在的任务区，是埃博拉、疟疾、麻疹、新冠等传染病易发高发最为凶险的地区之一，极易感染呼吸道和消化道疾病，不及时有效治疗很可能危及生命。今年11月，1名友军队员因腹痛腹胀不适来到中国二级医院就诊，经诊断为急性胃肠炎。该患者持续恶心、呕吐、腹泻，进食困难，全身乏力，同时存在较为严重的心理负担。陈亭运用自己最新的研究成果，在药物治疗基础上，从食物种类选择、营养成分搭配、进食方式改进、肠道菌群调节等方面为其制定了个性化营养支持方案，增强其胃肠道对食物的耐受性，大大减轻了胃肠道不适症状，并配合给予心理疏导，经过近两周的治疗，患者健康状况恢复良好，重新返回工作岗位。

为更好地服务维和官兵，助力战斗力提升，陈亭充分运用营养护理专业知识，根据维和官兵饮食现状和任务期变化，设计出消化道症状调查问卷，全面了解掌握维和官兵消化道症状和突出问题，及时给予针对性指导。同时，结合联合国食品供应情况，撰写指导官兵如何吃出战斗力的系列科普文章，为维和部队饮食调剂提供科学依据。

岗位即战位。在近20年的护理工作中，陈亭先后参与执行“5.12”汶川抗震救灾、“4.20”芦山抗震救灾、“驰援武汉抗击新冠疫情”等重大突发公共卫生事件伤病员救治，去年9月被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗疫先进个人”荣誉称号。陈亭还积极总结卫勤保障工作经验，提炼创新科研成果，先后荣获军队医疗成果三等奖2项，新型实用专利6项，参编专著5部，承担地方医学院校教改课题1项，核心期刊发表论文40余篇，以丰硕的研究成果有效助力卫勤保障工作。

维和医疗分队护士长陈亭表示，营养支持是治疗和康复的重要环节，因为部分营养物质耐受性改变的原因，容易影响营养支持治疗效果。结合长期临床实践经验，总结出“筛选—避免—保护”防治策略，这项研究较好地解决了部分患者因消化道耐受性影响营养支持的问题，同时对促进官兵合理饮食具有一定的指导意义。作为维和部队的一份子，维和医疗分队将竭尽所能，不断总结工作经验，加强临床研究，将更多的研究成果运用到维和卫勤保障任务中，当好维和人员的生命健康卫士！

(责编：徐祥丽、刘慧)