人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队缅怀南京大屠杀遇难同胞

2021年12月13日18:06 | 来源：人民网-国际频道
小字号

国家公祭日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队开展系列活动缅怀遇难同胞 中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图
国家公祭日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队开展系列活动缅怀遇难同胞  中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图

人民网约翰内斯堡12月13日电 （记者闫韫明）2021年12月13日是第八个南京大屠杀死难者国家公祭日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队全体官兵紧贴任务实际，组织开展“铭记历史，维护和平”系列教育实践活动，教育引导官兵铭记历史，珍爱和平，用实际行动为世界和平贡献力量。

他们立足任务实际，通过开展专题知识讲座、默哀仪式、重温入党誓词、遥寄“追思”千纸鹤、主题班会等活动，教育引导官兵勿忘国耻，把悲痛历史化为奋进前行的动力，在新的起点上奋发图强，激发官兵建功维和战场的信念，强化争当维和勇士的豪情。

“铭记历史，并不是延续仇恨，而是以历史真相伸张正义、警示后人……”在“勿忘国耻”专题知识讲座上，副指挥长刘黎宁通过为官兵详细讲述南京大屠杀事件背景，引导他们牢记苦难历史，珍惜当下和平；立足岗位职责、担起强军重任。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”铮铮誓言响彻整个营区。面对鲜红的党旗，党员代表整齐列队、头戴蓝色贝雷帽，高举右拳庄严宣誓，重温入党时的满腔热情，坚定从军报国的信仰信念。

在“勿忘国耻，吾辈自强”讨论交流中，第四次执行维和任务的四级军士长王松委深有感慨地说：“走出国门方知和平来之不易，维护和平更加痛恨战争。南京大屠杀的悲剧告诫我们，落后就要挨打，强军才能安邦。”

牢记历史，守望和平；砥砺前行，为国争光。一系列活动，官兵们更加铭记这段惨痛的历史，更加坚定为国争光的理想信念。全体官兵纷纷表示：“要不断提高能力素质，坚决履行维护世界和平的使命，不负党和人民的重托，努力争当维护世界和平的使者。”

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】
(责编：徐祥丽、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部