人民网约翰内斯堡12月13日电 （记者闫韫明）2021年12月13日是第八个南京大屠杀死难者国家公祭日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队全体官兵紧贴任务实际，组织开展“铭记历史，维护和平”系列教育实践活动，教育引导官兵铭记历史，珍爱和平，用实际行动为世界和平贡献力量。

他们立足任务实际，通过开展专题知识讲座、默哀仪式、重温入党誓词、遥寄“追思”千纸鹤、主题班会等活动，教育引导官兵勿忘国耻，把悲痛历史化为奋进前行的动力，在新的起点上奋发图强，激发官兵建功维和战场的信念，强化争当维和勇士的豪情。

“铭记历史，并不是延续仇恨，而是以历史真相伸张正义、警示后人……”在“勿忘国耻”专题知识讲座上，副指挥长刘黎宁通过为官兵详细讲述南京大屠杀事件背景，引导他们牢记苦难历史，珍惜当下和平；立足岗位职责、担起强军重任。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”铮铮誓言响彻整个营区。面对鲜红的党旗，党员代表整齐列队、头戴蓝色贝雷帽，高举右拳庄严宣誓，重温入党时的满腔热情，坚定从军报国的信仰信念。

在“勿忘国耻，吾辈自强”讨论交流中，第四次执行维和任务的四级军士长王松委深有感慨地说：“走出国门方知和平来之不易，维护和平更加痛恨战争。南京大屠杀的悲剧告诫我们，落后就要挨打，强军才能安邦。”

牢记历史，守望和平；砥砺前行，为国争光。一系列活动，官兵们更加铭记这段惨痛的历史，更加坚定为国争光的理想信念。全体官兵纷纷表示：“要不断提高能力素质，坚决履行维护世界和平的使命，不负党和人民的重托，努力争当维护世界和平的使者。”

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