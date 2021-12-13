中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队 徐怀武、郭珠江 摄

人民网约翰内斯堡12月12日电 （记者 闫韫明、闫骏花）当地时间12月9日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过联刚稳定团首次作战效能核查。

作战效能核查是维和工作的一项重要内容，是《谅解备忘录》要求出兵国具备各项能力的综合评估，是对各国前期筹组、轮换、施工等工作一次综合检验。

作战效能核查小组来到中国半岛营区，采取静态检查与动态评估相结合的方式，围绕战备方案、军事训练、武器装备、医疗卫生等8大类49项核查内容，逐项进行评估。在检查中，他们详细听取了工作汇报，现场查验物资器材，详细了解官兵战备训练、工作生活等情况，临机导调营区防卫、战场救护、警戒防卫、火情处置等应急演练。

9日上午，核查完毕，所有核查评估项目均高标准达到联刚稳定团的要求。作战效能核查小组负责人充分肯定了我维和工兵分队取得的成绩：“整个营区让人感觉到很舒服，一切组织的都非常有序，官兵们作风严谨，训练有素，展现了很好的精神风貌。”

作战参谋王关奎介绍，接到此次作战效能核查通知后， 面对工程作业任务密集、装备动用频繁、准备时间较短等诸多困难,我维和工兵分队研究制定了作战效能核查方案、任务实施计划，并结合刚果（金）安全形势变化及时修订了战备方案，采取不定时间、不定规模和不定内容的方式组织应急处突演练，保证了部队时刻处于良好的战备状态。

据了解，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队自10月上旬全部部署到任务区以来，在高标准完成各项工程保障任务的同时，狠抓战备训练工作，有效提升了部队快速反应和应急处突能力。

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