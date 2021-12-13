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我赴黎维和部队开展国家公祭日悼念活动

2021年12月13日16:55 | 来源：人民网-国际频道
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赴黎维和部队官兵脱帽默哀。孔康谊摄
赴黎维和部队官兵脱帽默哀。孔康谊摄

人民网大马士革12月13日电 （记者薛丹）在第8个国家公祭日到来之际，中国第20批赴黎维和部队举行以“缅怀历史，守望和平”为主题的悼念活动，缅怀死难同胞，表达维和官兵反对侵略战争、捍卫生命尊严、维护世界和平的坚定立场。

“脱帽，默哀！”防空警报赴黎维和部队的营区响起，维和官兵集体脱帽，肃立默哀1分钟，表达对遇难同胞的沉痛哀悼。

默哀毕后，维和官兵按照战斗队形转入掩体，在地下掩体的墙壁上观看南京大屠杀史料，随后组织开展以“勿忘国耻，逐梦和平”为主题的蓝盔讲堂活动，官兵们纷纷表示要铭记耻辱，珍视和平。与此同时，赴黎维和部队还以任务区发生战事、安全风险等级提升至最高级为背景，组织应急演练，进一步增强官兵战备意识。

据了解，在此次活动中，部队还围绕“铭记历史，砥砺前行”主题组织专题教育，集中观看红色电影，在“和平许愿横幅”签名悼念，通过观看历史资料和珍贵影像，感悟来之不易的和平。维和官兵们表示，一定要用自己的实际行动为黎巴嫩任务区的和平稳定贡献一份力量。

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(责编：王禹蘅、刘慧)

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