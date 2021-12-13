与会者向南京大屠杀遇难同胞默哀。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光12月13日电 （记者李秉新）12月13日，南京大屠杀死难者国家公祭仪式在南京市举行。为响应南京市侨联倡议，中缅经济合作发展促进会在仰光开设线上分会场，邀请当地部分中资企业和华侨华人代表以视频连线形式参加悼念仪式。

缅甸当地时间上午8时30分，北京时间上午10点整，分会场参加者全体起立，高唱中华人民共和国国歌，向南京大屠杀死难者默哀，宣读《和平宣言》。

中缅经济合作发展促进会会长李福泉在仪式后发言表示，在做好疫情防护前提下邀请大家参加悼念南京大屠杀死难同胞活动，就是为了要牢记历史，珍爱和平。虽然这一惨案已经过去了84年，但是我们不能忘记，我们有义务让我们的后代牢记这段历史。要告诉我们的后代，只有中华民族不断强大才能避免再次受到这种伤害。牢记历史并不是为了延续仇恨，而是以史为鉴，更好地面向未来，同时也是提醒某些国家不要重蹈历史覆辙。

在缅中资企业代表，三山水泥搅拌厂董事长吴明远曾经是一名军人，对今天的活动有着特别的感受。他说，绝不能让当年日军的暴行随着时间的流逝销声匿迹，要牢记历史，以史为鉴。

华侨赵三亮表示日本军国主义的罪行不能忘记，祖国的强大是海外华侨华人站稳脚跟平安生活的保障，要教育后代永远记住自己身上跳动的是一颗中国心。

今年是南京大屠杀惨案发生84周年。为深入开展爱国主义教育，弘扬民族精神，倡导和平、友好、合作理念，营造牢记历史、不忘过去、珍爱和平、开创未来氛围，南京市侨联倡议海外华侨华人社团同步开展悼念活动，引导侨界组织开展群众性主题纪念活动，铭记历史史实，增强爱国情感，坚定不移走维护世界和平、促进共同发展道路，推动构建人类命运共同体。

(责编：王禹蘅、常红)