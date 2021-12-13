巴西街头小吃油炸馅饼。人民网 王禹蘅摄

人民网北京12月12日电 （王禹蘅）巴西街头小吃品鉴会暨《街味巴西》美食纪录片发布会日前在巴西驻华大使馆举行。即将上线的巴西街头美食纪录片《街味巴西》当晚进行了超前专场放映，巴西驻华使馆公使衔参赞马嘉良、文化处主管柯丽莎、新闻官等出席活动。

巴西是一个移民国家，不同的文化交融碰撞，形成了丰富的美食体系。除了家喻户晓的巴西烤肉和国民小吃芝士球，还有许多其他特色美食。《街味巴西》集中展现了最具代表性的10种巴西街头小吃，带观众一起探寻圣巴罗街头巷尾的特色餐厅。

活动当晚，巴西大使馆特邀居住在北京的巴西厨师宝拉·加西亚，为品鉴会制作纪录片中展现的油炸馅饼、炸饺、炸鸡肉包、眉豆烩饭和木薯煎饼等5种小吃。

马嘉良表示，《街味巴西》纪录片是巴西街头三部曲中的最后一部。前两部分别是在里约热内卢拍摄的巴西街头足球系列纪录片，展示了巴西社会中真实的街头足球现状；以及更具有开创性、大胆的街头艺术系列纪录片，聚焦圣保罗的街头涂鸦、壁画。

马嘉良说：“街头美食在全世界都非常受欢迎，无论是中国人还是巴西人对美食都是一样的热爱。通过街头美食，能够拉近中国和巴西人民的距离，增加互相之间的认识。”

据悉，纪录片《街味巴西》将于12月28日正式上线。

(责编：王禹蘅、常红)