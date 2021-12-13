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埃及川渝同乡会在开罗成立

2021年12月13日08:46 | 来源：人民网-国际频道
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主持人宣布活动开始。人民网记者 周輖摄
主持人宣布活动开始。人民网记者 周輖摄

人民网开罗12月12日电 （记者周輖）埃及川渝同乡会日前在埃及首都开罗举办成立大会暨2022新春团拜会，在埃川渝籍华侨华人及企业代表出席活动。

埃及川渝同乡会会长高杰在工作报告中介绍了同乡会筹备情况。他表示，同乡会将充分发挥优势，全心全意服务会员，为加强川渝侨胞团结合作、维护侨胞侨企合法权益、激发海外侨胞爱国热情、支持祖国家乡开放发展、增进川渝地区与埃及和非洲经济文化交流而努力奋斗。

同乡会监事长杨成彬在致辞中指出，同乡会既是会员之间的沟通平台，也是促进企业融入埃及经济发展的纽带。下一步将更有针对性地为同乡会企业和个人提供服务，更有效地促进企业合作共赢，同乡之间的密切交流。

在埃创业会员代表龚倩表示，同乡会为在埃川渝同胞建立了一个信息互通、资源共享的平台。

肯尼亚川渝总商会会长谢天綦说，同乡会成立对在埃川渝人来说是一件大事，希望在非各国川渝同乡会及商会在未来相互协助、保持联系，多宣传川渝文化，树立川渝人的良好形象。

据了解，埃及川渝同乡会目前已有会员210余名。同乡会设会长1名、名誉会长1名、监事长1名、秘书长1名、常务副会长8名、副会长14名。根据同乡会章程制度，未来将定期召开常委会，组织会员开展商务对接、疫情防控、领保救助等活动。

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(责编：王禹蘅、常红)

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