观众正在欣赏展出的唐卡。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎12月11日电 （记者刘玲玲）12月11日，2021中国甘肃“走近九色甘南”主题展在法国巴黎正式开幕。本次活动由甘肃省人民政府新闻办公室主办，中国外文局国际传播发展中心等承办，采取“线上+线下”“图片展示+实物展陈”相结合的方式进行。主题展展品包括100幅充分展示甘肃自然风光、民俗风情和减贫成效的摄影作品以及10幅唐卡精品，为法国民众打开了一扇领略中国西部文化和风情的窗口。

作为2021年甘肃民族文化重点活动之一，“走近九色甘南”巴黎主题展当天举行了“线上+线下”相结合的开幕式，正式开启了九色甘南与浪漫巴黎的“邂逅”。甘肃省人民政府新闻办公室主任郭锦诗，中国驻法国大使馆文化处公使衔参赞严振全，法国让蒂伊市市长帕特丽夏·托尔吉曼，中国外文局副总编辑、国际传播发展中心主任陈实出席开幕式并致辞。

郭锦诗在致辞中表示，甘肃与法国虽相隔万里，但跨越大半个地球互鉴互融。近年来一系列的文化交流活动，都述说着法国与甘肃的不解情缘。希望通过此次文化交流活动，进一步增进双方的了解，为密切中法两国民间交流、了解作出贡献。

从麦积山石窟、鸣沙山月牙泉、七彩丹霞等多彩风景，到甘南藏族插箭节、草原锅庄、甘南玛曲格萨尔赛马大会等民俗风情，再到一系列反映甘肃减贫成就、各民族交流交往的图片，此次展览从多个角度为观众们呈现了一个丰富多样、生机勃勃的“多彩甘南”。实物展出的10幅精美唐卡，是藏族文化中一种独具特色的卷轴绘画艺术，被列为国家级非物质文化遗产。

严振全表示，此次展览全方位展示了甘南迤逦秀美的自然景色和浓郁独特的民族风情，介绍了近年来甘南藏族自治州脱贫攻坚、历史性消除绝对贫困的繁荣景象，相信能为法国民众提供一扇观察甘肃的直观窗口，让越来越多的法国友人了解甘肃、爱上甘肃。

帕特丽夏·托尔吉曼表示，本次展览不仅展示了甘南壮阔的自然风景、悠久的传统文化以及当地的人文风情，展览所呈现的关于中国脱贫攻坚成就的相关内容同样引人注目，通过这次展览，能让广大法国观众足不出户走近甘南、认识中国。

陈实表示，中国外文局多年来一直致力于向世界介绍中国，用多种语言和方式推进中外文化交流、文明互鉴。国际传播发展中心作为本次展览的共同承办方，期待法国朋友透过展览，领略到壮美甘肃的独特魅力，感受活力甘肃的时代脉搏，体味到丝路甘肃的人文风情。

开幕式上，中外学者等嘉宾还围绕甘肃的人文民俗、自然风光、建筑艺术等内容展开交流，分享各自眼中的甘肃印象。法国作家索尼娅·布雷斯特表示，人们既可以在甘肃体验到自然的魅力，也能直观感受到当地人民的幸福生活。“我曾经去过甘肃，”布雷斯特说，“我被那里的风土人情深深吸引，希望通过这次展览，让更多法国民众产生同样的感受。”

藏学专家、西北民族大学教授才让介绍了甘肃省在藏文化保护与发展方面所取得的重要成果，包括整理出版法国国家图书馆藏的敦煌藏文文献35册，使收藏于海外的古代文化瑰宝以出版的形式回归故里；推动各类文化项目开展，促进民族团结、社会和谐。

甘南藏族自治州，地处甘青川三省结合部，这里有亚洲最美的玛曲草原、被誉为“东方小瑞士”的碌曲郎木寺、纯朴豪放的藏族民俗风情、藏传佛教格鲁派六大学府之一的拉卜楞寺。长期以来，甘南藏族自治州以其自然风光、人文风情等方面的独特魅力吸引了全球的关注。

在今年9月由甘肃省人民政府新闻办公室主办、中国外文局国际传播发展中心承办的“外国网红看甘南”采风活动中，来自美国、俄罗斯、加拿大的多名短视频创作者前往甘南藏族自治州，围绕自然生态、民族文化、脱贫攻坚、社会风情等主题创作出12个视频作品。视频在国内外多个平台传播，点击量近400万。

(责编：苏缨翔、刘慧)