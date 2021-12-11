记者孙广勇

图为距泰缅边境40公里的清迈格班丹检查站。人民网记者 孙广勇摄

在距泰缅边境40多公里的清道县格班丹检查站，警察在细致地检查一辆皮卡车，车上装载的是山上种植的咖啡，警犬跳上车子，把车辆内外嗅了个遍。“除了固定的24小时检查站，我们还派人到附近山间道路进行不定点设伏，军方也派士兵在边境巡逻，防止毒品入境。” 检查站站长威蒙上尉告诉记者。

泰国北部与缅甸有五百多公里的边境线，是“金三角”毒品进入泰国的主要通道，毒品从清莱、清迈、夜丰颂等府进入泰国，占流入泰国毒品总量的一大部分。

在泰国禁毒委员会行动指挥中心，巨型屏幕上显示出各地的缉毒行动，以及主要地区的毒品形势。泰国禁毒委员会秘书长威猜对记者说：“进入泰国的毒品90%来自金三角，10%来自阿富汗和南美，除了本地贩卖，其余输往越南、马来西亚、澳大利亚等地。泰国北部、东北部边境是毒品流入的主要区域，泰国持续高压打击毒品，禁毒委员会制定了2022年没收100亿泰铢毒资的目标，旨在从经济上斩断毒品贩卖的链条。”

“毒品流入泰国后，分销给泰国、越南、柬埔寨和其他国家的毒贩，流向世界各地，”威猜向记者描绘了一幅毒品贩运路线图，“金三角”毒品进入泰国分为陆路和水路，陆路通过泰缅边境的山区运输，或者以大巴、私家车等为交通工具运送到泰国境内，水路则通过湄公河贩运。

为了打击毒品泛滥的趋势，泰国实施“全国合力打击毒品”行动，由军队、司法部、内政部、卫生部、教育部等8个部共同协调，在边境地区主要由军队负责，在内地主要由警方和禁毒委员会负责，全面加大对毒品的打击力度，其中加强边境阻截是重点。

除了边境地区众多的检查站外，在通往内地的主要道路上也设置了检查站，包括军队、警察、地方政府和情报部门，形成立体、多层次的堵截。泰国禁毒委员会第五区主任盖叻说：“从边境到内地的沿途道路，安装的监控设备越来越多，通过现代科技提高禁毒能力。军警在北部、东北部设立了几百个固定和非固定检查站，全力堵截毒品进入泰国。”

“缴获的数量并不代表什么，因为消费市场是固定的，毒品生产能力提升很快，毒品被缴获后毒贩会立刻补充，仅靠堵截收缴无法从根源解决问题。为此，泰国禁毒委员会制定了新的政策：不仅要收缴毒品，还要打击贩卖网络，尤其是幕后指使，从人员、经济上斩断贩毒的链条。2021财政年，泰国抓获重大毒贩4200人，没收资产73亿泰铢，是此前十年平均额的5倍。2022年的目标是没收毒资100亿泰铢。”威猜说。

12月9日，泰国施行新的禁毒相关法律：根据查实的贩毒数量、对国家造成的危害，计算毒贩必须承担的经济赔偿，不仅仅没收涉案资产，还将追究经济赔偿。“绝不让一个毒贩逍遥法外！即使泰国毒贩逃到国外、或者在国外贩毒，也要通过国际合作，将其绳之以法，并根据国外案件卷宗向泰国法院申请逮捕令，没收毒贩的财产。”威猜说。

泰国禁毒委员会向记者展示的一份禁毒政策显示，毒品贩卖涉及“人员、毒品、资金”三个方面，都有各自的生产、销售、运输、消费链条，禁毒也要从这三个方面着手，从底部斩断根源，强化预防、清剿、法律、经济发展、国际合作等各个环节，全方位应对毒品问题。

“在目前还无法消除毒品的现实情况下，不让毒品进入泰国、不让毒品流入社区，是切合实际的做法。要通过政府、民间的共同努力，让民众尤其是青少年、劳工以及高危地区人员远离毒品、不受毒品侵害。泰国主要吸毒人群是18-25岁青少年，教育部已经把禁毒知识列入小学到高中必读教材，防止青少年染上毒品。只有建设强大的社区，与政府共同反对毒品，才能取得禁毒战争的胜利。”威猜说。

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