新华社北京12月10日电（记者郑明达、成欣）金砖国家媒体线上培训班开班式10日晚以视频方式举行，来自金砖五国的讲师代表和学员出席。

金砖国家媒体高端论坛执行主席、新华通讯社社长何平在开班式上发表视频致辞表示，举办金砖国家媒体线上培训班，是中国国家主席习近平在今年9月金砖国家领导人第十三次会晤期间提出的倡议，反映了金砖国家媒体的共同心愿，对于推动金砖国家媒体加强沟通交流，进而推动金砖国家合作走稳走实走远，有着重要意义。

何平表示，希望本次培训能够帮助大家深化沟通交流，增进彼此理解，进而更好地展示金砖国家发展成就，促进金砖国家交流合作，不断壮大国际舆论场中的“金砖声量”，为弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

金砖国家媒体高端论坛主席团其他成员机构巴西金融资讯集团、俄罗斯卫星通讯社、印度教徒报集团和南非独立传媒集团主要负责人在视频致辞中祝贺培训班开班，表示这一务实合作项目将有利于提升金砖五国媒体从业人员专业水平，推动五国媒体交流互鉴、共同发展。

据了解，本次培训班将结合五国媒体关注的话题，既聚焦金砖合作等宏观议题，也涵盖选题策划、数字新闻、视频报道等业务专题，由知名专家学者和五国媒体资深人士授课。

金砖国家媒体高端论坛创立于2015年，由新华社倡议、五国主流媒体共同发起。本次培训班由论坛主席团成员机构共同举办，来自五国的25名学员将参加为期三个月的培训。

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