人民网北京12月10日电 （记者王海林）今年是中国和白俄罗斯“地方合作年”，为持续推动中白关系高质量发展，12月9日中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与白俄罗斯科学院经济研究所共同举办题为“夯实伙伴基础 携手共同发展”的中白地方合作专题学术研讨会，来自中白两国的外交官、专家学者代表等50余人参加了会议。

此次研讨会是在中白地方合作年框架下由双方智库联合举办的一次重要人文和学术交流活动，旨在落实两国元首年初举行电话交谈时达成的重要共识，进一步丰富中白地方合作年的内容，推动双边关系提质升级。

中国驻白俄罗斯大使谢小用在致辞中指出，在两国元首的战略引领和亲自关怀下，中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系稳定、健康发展。两国政治关系实现了跨越式发展，双边经贸合作屡创纪录，人文交流不断取得新成绩。今年年初，习近平主席与卢卡申科总统通电话，决定于2021至2022年举办中白“地方合作年”活动，这是两国领导人精准把握中白关系发展大势作出的战略规划和部署，有利于推动中白合作向纵深发展。自8月26日中白地方合作年正式启动以来，尽管面临新冠肺炎疫情严峻的不利形势，但两国地方间已成功举办数场内容丰富、形式多样的友好省州、友好城市合作交流活动，并达成多项地方合作发展协议。

白俄罗斯驻华大使尤里·先科指出，中白两国是真诚的、在困难时期相互支持的“铁哥们”。举办主题合作年活动已经成为白中两国的传统。两国继2018年举办“旅游年”、2019年举办“教育年”之后，如今又启动了“地方合作年”活动。截至目前，白俄罗斯6个州和首都明斯克市都与中国至少两个省份建立了友好省州或友城关系。白方正计划将两国地方合作的重点从数量转向质量，其中主要是经济和人文交流方面。地方合作是带动白中关系发展的火车头，能给双方带来大量联合项目、知识和经验，相信白中地方合作年将取得丰硕成果。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志在致辞中表示，习近平主席于2013年提出“一带一路”重要倡议，拉近了中国和白俄罗斯的距离，两国各领域的合作都进入了快车道，不仅惠及两国和两国人民，还惠及整个地区，促进了地区各国的共同发展。

白俄罗斯科学院经济研究所所长瓦西里·古尔斯基表示，在全球化和区域经济一体化快速发展的背景下，世界经济形势变得越来越复杂。尽管世界经济形势很不稳定，西方国家对白俄罗斯实施大规模制裁，但是中国一直是白俄罗斯的可靠伙伴，两国之间的关系已经发展到全面战略伙伴关系水平。

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