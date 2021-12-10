人民网曼谷12月10日电 （记者孙广勇）12月10日上午，“澜湄书香”公益活动暨柬埔寨波罗兴小学“澜湄书屋”揭牌仪式在波罗勉省湄尚县车莲乡王家村波罗兴小学采取线上线下相结合的形式举行。

该活动得到中国驻柬埔寨大使馆的大力支持，由北京中道公益基金会、中国外文局中国对外书刊出版发行中心共同主办，柬中关系发展学会协办。中国驻柬埔寨大使王文天为“澜湄书香”活动致贺信。洪森首相顾问、原柬埔寨皇家科学院院长克洛媞达院士，金边中国文化中心主任全彦钢，北京中道公益基金会名誉理事长、中国外文局副总编辑兼中国对外书刊出版发行中心主任陈实，波罗勉省副省长恩笔烈，柬埔寨首相府内阁民间社会组织论坛联盟计划部主任、柬中关系发展学会会长谢莫尼勒，柬中佛陀教育学会秘书长照醒，湄尚县教育办公室主任鹏萨乐等嘉宾共同出席了活动。

王文天大使在贺信中对北京中道公益基金会、中国对外书刊出版发行中心和柬中关系发展学会表示高度赞赏。他表示，中国大使馆将一如既往支持中国民间组织来柬开展交流合作，为中柬命运共同体建设注入鲜活动力，更好造福两国人民。相信各位的公益善举将帮助波罗兴小学的孩子们收获更多知识，点亮美好未来，进一步夯实中柬友好的民意基础。

陈实理事长在致辞时表示，中柬传统友谊源远流长，是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。近年，两国建立中柬命运共同体，政治互信持续巩固，务实合作不断深化，人文交往高位运行。百年大计，教育为本，“澜湄书香”公益活动秉持澜湄合作机制“务实为先、民生为要”的澜湄特色，将教育交流作为重点合作的优先方向，扶助区域内的中小学共建“澜湄书屋”。通过向学生们传递爱心，帮助澜湄国家共同应对疫情的挑战，增强共同战胜疫情的信心。

“澜湄书香”公益活动向学校捐建“澜湄书屋”图书室，装修焕然一新的图书室里不仅有适合学生阅读的课外书，还有中国主题图书，其中《习近平谈治国理政（柬文版）》备受瞩目。在图书之外，“澜湄书屋”还捐赠了电脑、打印机、书包等教学用品以及饭盒、水杯等生活物资，深受师生喜欢。

克洛媞达院士致辞表示，这次“澜湄书香”活动的组织者不远千里给学校予以最大限度的支持和帮助，这是中柬民间外交的友好成果。“澜湄书屋”的全新修建不仅给学校带来崭新面貌，还给学生带来新希望，对此我们表示衷心感谢。“澜湄书屋”有许多中国主题图书，它架起一座友谊的桥梁，也为学生们打开了了解中国的窗户。这些书籍像是播下了友谊的种子，使孩子们更加亲近中国和立志向中国学习，将来共同建设中柬命运共同体，共谱中柬友谊之歌。

恩笔烈副省长出席捐赠仪式，他表示，波罗勉省位于湄公河沿岸，澜湄六国是亲密的友好邻邦，是天然的合作伙伴。澜湄合作机制为流域各国民众带来实实在在的福祉。很高兴看到“澜湄书屋”建成，这是中柬文化与教育的桥梁，亦是两国民心相通的窗口。

波罗兴小学校长本铁介绍，波罗兴小学建于2000年，在校学生507人，在职教师16名，学校建在背靠湄公河的村庄里，是非常偏远的学校，学校各类教材紧缺，仅由教育部提供基础教程，其余书籍需学生自行购买，更不用说课外读物。尽管条件艰苦，学校老师非常尽职尽责，学生刻苦学习，学校校风一直良好。本铁感激地表示，此次“澜湄书屋”的捐赠填补了学校图书室的空白，实现了他多年的心愿，对学校教学更加充满信心。在疫情常态化背景下，来自中国的这份爱心如雪中送炭般温暖。

“我们非常激动，终于有图书室了，这也是湄尚县第一个拥有图书室的学校”，波罗兴小学老师表示，学生们能带着感恩的心，长大后学习发扬“澜湄精神”，去帮助需要帮助的人，也祝愿中柬能世代友好。

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