人民网阿布扎比12月10日电 （记者周輖）国药集团中国生物9日举办“全球首支新冠疫苗正式注册上市一周年”研讨会，来自中国和阿联酋的嘉宾通过线上视频方式，围绕国药疫苗上市一周年的应用、生产供应、应对变异毒株研发、真实世界使用等情况，进行交流分享，共享科研智慧结果，探索更多解决方案，为早日结束新冠大流行，维护人类共同家园献言献策。

2020年12月9日，阿联酋批准国药集团中国生物新冠病毒疫苗注册上市，这也是全球首支新冠病毒灭活疫苗正式注册上市。国药集团董事长刘敬桢在致辞中指出，作为中国最大的医药健康企业，抗疫国家队、主力军，国药集团是全球唯一独立自主在3条技术路线上研发4款新冠疫苗的企业，国药新冠灭活疫苗目前已在全球10个国家注册上市，112个国家、地区批准使用，并通过了世卫组织紧急使用认证及欧盟GMP认证，年产能超过70亿剂，目前全球生产供应疫苗已达25亿剂，成为获批国家数最多、供应范围最广、接种量最大、安全性最好、产能最充足的新冠疫苗。

“阿中携起手来，面对疫情的挑战，我们见证了共同合作的历史。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，一年前国药集团疫苗正式在阿联酋注册上市，这是全球第一个上市的新冠疫苗，为深处疫情中的人们带来曙光，对于中国和阿联酋来说都具有历史性意义。“非常感谢中国为我们提供的非常有效的疫苗。”扎希里指出，两年来，两国携手应对新冠肺炎这一全球性重大挑战，见证了阿中全面战略伙伴关系日益深入和强大，双边关系成为21世纪全球合作的典范。得益于疫苗合作与充足产能，2020年迪拜世博会和2022年北京冬奥会筹备工作进展顺利，阿联酋和中国相互支持，正在共同努力改善国际健康和福祉，为各国人民和世界的和平与繁荣而努力。

“我和同事们亲眼见证，中阿双方为了抗疫共同目标，紧锣密鼓组织大批志愿者，展开了一场同时间赛跑的试验活动。“中国驻阿联酋使馆公参周飙指出，去年新冠肺炎疫情肆虐全球，阿联酋果断同中方开展了全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验。在双方共同努力下，国药疫苗在阿正式注册并获批上市，筑起了当地免疫屏障，帮助拯救大批宝贵生命，创造了领先全球的奇迹。今年3月，中阿启动当地疫苗合作生产线。中方还分批向阿方提供了近一千万剂疫苗，助推阿跻身全球接种率最高国家行列。中阿疫苗合作诠释了两国全面战略伙伴关系内涵，是双方守望相助患难与共生动写照。

外交部国际经济司副司长郭学军表示，一年来，中国政府与企业积极落实习近平主席关于将中国疫苗作为全球公共产品的重要宣示，已向120多个国家和国际组织提供超过18.5亿剂疫苗，其中很大一部分属于国药疫苗，中国政府对外捐赠的首批疫苗也是国药疫苗。有的国家将国药疫苗的抵达比喻为“隧道尽头的亮光”。国药集团既以可负担的价格对外出口疫苗，又向发展中国家捐赠疫苗，还同阿联酋等多个国家联合生产疫苗，让国药疫苗不仅在中国制造，也在世界制造。这体现了国药集团作为一家国际化企业的国际责任担当，是对中国倡导的人类卫生健康共同体理念的生动实践。

阿联酋G42集团首席执行官肖鹏表示，G42集团与国药集团的通力合作，对阿联酋更好应对疫情起到了积极作用，为全球更多国家认可和接种国药集团中国生物新冠疫苗起到了标杆作用。中国生物与G42成立合资公司哈雅生物科技公司，本土化分装生产的新冠疫苗能够满足全球范围内20多个国家的供应。在中阿两国领导强有力的支持下，在双方高度信任下， G42集团与国药集团必将在未来为阿联酋乃至全世界战胜新冠疫情、守护人类健康贡献力量。哈雅生物科技公司首席执行官丛宏彬介绍了由国药集团中国生物与阿联酋G42集团共同组建的生命科学合资企业目前生产的新冠灭活疫苗情况。今年3月，中阿两国合作灌装中国疫苗生产线正式启用，生产后的疫苗被命名为Hayat-Vax，意为“生命之苗”。

“感谢中国的伙伴，相信通过我们的精诚合作，一定能够战胜新冠肺炎疫情。“阿联酋卫生部门官方发言人、阿布扎比公共卫生中心传染部执行主任法瑞德表示，在阿联酋的真实世界研究分析表明，中国新冠疫苗在安全性、有效性、可及性方面优势明显。法瑞德表示，国药疫苗在预防新冠疫情肺炎住院率和重症率、死亡率方面都非常有效，由于在储存和运输的方面不需要过于严苛的要求，国药疫苗对于发展中国家抗击疫情起到重要作用。

阿联酋新冠肺炎国家临床委员会主席、SKMC首席医疗官纳瓦尔·阿尔卡介绍了国药集团中国生物新冠疫苗在阿联酋完成的近万人加强针研究结果。阿尔卡指出，两剂疫苗接种完成6个月后再接种一剂加强针，可以显著增强抗体水平。“加强针接种14天后，中和抗体的迅速增加，28天以后抗体可以达到接近10倍左右。”阿尔卡指出，阿中两国在疫苗研发的紧密合作为阿联酋实现疫苗接种高覆盖率提供有力支持。

目前，全球正密切关注变异新冠病毒奥密克戎毒株的扩散情况。中国生物首席科学家、副总裁张云涛介绍了中国生物沿着多条技术路线开展的应对变异毒株的科技攻关情况。他说，中国生物在3条技术路线均已布局针对奥密克戎毒株的研发工作。其中，北京生物所、武汉生物所将对Delta株、Beta株和已上市灭活疫苗做交叉中和实验。中国生物研究院已启动奥密克戎株基因图谱设计，正在构建细胞株。中生复诺健也启动了奥密克戎株疫苗研发。中国生物会在第一时间做好所有变异株疫苗的储备工作。

争分夺秒进行科技攻关的同时，国药集团中国生物也在全力以赴扩大产能。除了与阿联酋进行广泛全面的合作外，中国生物还同塞尔维亚、摩洛哥、孟加拉国、匈牙利等国家积极开展合作，推进疫苗域外分装。中国生物首席科学家、副总裁杨汇川介绍，整体超过70亿剂的年产能为中国生物服务全球抗疫打下坚实基础。接下来，中国生物将继续深化与COVAX等国际组织的协同合作，促进疫苗公平分配；积极开展合作生产，打造海外研产基地，加快国际供应进程，为全球抗疫贡献更多成果。

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