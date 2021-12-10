人民网北京12月10日电 （记者朱玥颖）12月7日，由全球气候与能源市长盟约亚洲区项目（GCoM Asia）主办的“碳中和目标下加强气候适应的政策和实践—GCoM城市案例分享”在线研讨会举行。来自多个国家的政府官员及专家学者分享了各自城市应对气候变化的成功经验，并与近百位中外嘉宾在线上畅谈合作未来。

全球气候与能源市长盟约组织（GCoM）是致力于引领应对气候变化和能源转型的城市联盟。目前全球已有来自6个大陆、144个国家的超过一万座城市做出承诺，参与这一联盟，覆盖全球超过9亿人口。该组织愿景是：与全世界致力于应对气候变化的市长、地方政府及合作伙伴一道做出努力，加速推动制定有雄心、可测量的气候与能源倡议，共创低排放和气候韧性的未来。

GCoM城市案例分享视频截图。GCoM Asia供图

GCoM Asia项目主任阿西·布迪亚提指出，此次研讨会旨在促进中国城市与GCoM城市之间的交流，共同探讨如何有效地将气候减缓与适应行动融入城市发展规划，以推动国家碳中和目标的达成。欧盟驻华代表团处长兼气候行动和环境参赞帅俊伟先生、中国生态环境部应对气候变化司国际合作处陈志华处长共同表达了对GCoM Asia在中国开展深入合作的深切期待。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心政策法规研究部曹颖主任介绍了中国气候适应型城市试点工作的进展，湖北省武汉市和浙江省丽水市专家分享了试点经验，得到了与会国际专家的高度称赞。欧盟和日本的气候官员分享了城市农业、生物多样性保护、零碳城市、韧性城市等领域的特色工作。中国社科院可持续发展研究中心郑艳教授表示，参与国际城市气候联盟有助于加强中外城市经验交流，近年来中国城市大力推进生态文明建设成绩斐然，也具有一些独具特色的中国模式。

全球气候与能源市长盟约执行主任安迪·迪肯在总结发言表示：“无论是减少碳排放还是增强应对气候变化的韧性都绝非易事，未来挑战依然艰巨。要应对这些挑战、达成碳中和目标，城市扮演着关键角色。GCoM愿与各方密切合作，促进国际成功经验的分享，协力实现全球可持续发展目标。”

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