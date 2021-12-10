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在全球共同面临疫情挑战的当下，文化是一种强大力量，助力人类迈向美好未来。中日韩三国同属东亚文化圈，交往历史源远流长。中日韩合作秘书处（以下称“秘书处”）秘书长欧渤芊日前接受人民网记者专访时表示，经过历史长河的沉淀，中日韩三国形成了“和而不同、和合共生”的东亚文化价值。基于这种共同文化价值，三国合作大有可为。

中日韩合作秘书处是东北亚地区政府间合作机制的唯一常设机构，成立于2011年。十年来，秘书处在三国政府的支持下为中日韩三国合作发挥了非常重要的作用，形成了一个伞状的合作机制，核心是领导人会议，21个中日韩政府间的合作机制作为支撑，并广泛覆盖70多个合作项目。

欧渤芊表示，新冠肺炎疫情给三国合作工作开展带来很大的挑战，面对面交流只能转为线上进行，但三国合作的步伐从未停止。疫情期间，秘书处成功举办三国卫生部部长会议，与联合国教科文组织东北亚区域的办事处合作举办中日韩应对新冠肺炎疫情专家视频研讨会等交流活动。

欧渤芊大使。人民网 裴埈基摄

三国共同文化价值“和而不同、和合共生”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。欧渤芊表示，三国共享的东亚文化是人与人交往的一个非常重要的基础。从历史上看，中日韩三国人员相互学习交流，形成了“和而不同、和合共生”的共同文化价值。三国间文化的相同和不同都是共生的，这些相同和不同的方面组成了东亚文化价值的瑰宝。

欧渤芊说，秘书处一直在努力尝试推动三国共同文化价值。比如，开展“亚洲校园”项目促进三国大学生之间的交流。截至目前，该项目已覆盖65所高等院校、近1万名学生；开展由三国文化部主办的“东亚文化之都”活动。目前，三个国家中27个城市被挑选为“东亚文化之都”，这二十多个城市展示了和而不同的文化，在三国地方及地方政府间的合作交往中发挥着重要作用。

碎片化信息让民众好感度下降 面对面容易产生共鸣

欧渤芊指出，近年来，三国民众特别是青年人之间的相互认知出现偏差，已经到了一个需要出手解决的程度。最新民调显示，三国民众彼此之间的好感度都在下降。这是因为碎片化信息时代，天量信息的极速传播导致盲人摸象效应。人们无法获得全部信息，只能掌握其中一部分，形成信息不对称，甚至有些信息真假难辨，在认知过程中形成偏差；再加上网络表达容易情绪化，造成彼此间的误解和隔阂。“解决这个问题需要全社会的共同努力。年轻人需要靠有知识有经验的年长人士去慢慢地理性引导。”欧渤芊说。

欧渤芊认为，人和人面对面交流更容易产生共鸣，可以挖掘出更多共同点，更容易相向而行。因此秘书处努力开展人文活动，特别是青年交流项目，希望让广大的青年朋友相互认识和了解。“我们秘书处大部分工作人员都是来自中日韩三国的年轻人，他们有着不同的成长环境，但是合作得非常好。我们一直在挖掘三国共同的文化价值，希望推动东亚共同文化价值理念的传播。”欧渤芊说。

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(责编：高歌、常红)