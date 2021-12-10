周玉波 杨帆

近日，中日韩合作秘书处（以下称“秘书处”）秘书长欧渤芊接受了人民网记者的视频专访，介绍了秘书处十年来为三国间各领域合作做出的务实贡献，针对如何挖掘三国共同文化价值、消解相互之间的误会、促进地区共同繁荣等主题进行了阐述。

欧渤芊大使。人民网 裴埈基摄

欧渤芊指出，东北亚地区的情况复杂，涵盖了中国、日本、韩国、俄罗斯、蒙古、朝鲜等国家。同时，美国虽然是东北亚域外国家，但其地区影响力不可忽视。把这7个国家放在东北亚的范畴来考虑的话，这里有世界上第一、第二、第三大经济体，还有三个具有世界影响力的大国——中、美、俄。东北亚还是世界上唯一一个二战遗留问题没有得到彻底解决的地区，再加上敏感的朝核问题等，多重因素使得地区问题非常复杂。但是，东北亚地区又缺乏一个能够覆盖所有国家的、制度化的合作机制，到目前为止，中日韩合作秘书处是这一地区机制化程度最高的组织，因此责任重大。

欧渤芊认为，中日韩三国之间的友好交往历史源远流长，三国之间的相互学习、相互交融还是主流，三国共享的东亚文化具有包容性和共融性。但是目前，三国网民之间存在一些认知上的不同和分歧。面临这些挑战，欧渤芊表示，“我们（秘书处）希望能够着眼未来，虽然我们不能改写历史，但我们可以塑造未来，这就需要让合作的理念传播得更远。”

2011年，秘书处的成立标志着中日韩三国合作机制迈出了新的一步，十年间，秘书处为三国间各领域的合作做出了很多务实的贡献，推出了一批旗舰项目。其中，秘书处主办的中日韩三国记者交流论坛等活动，为三国的记者提供了一个互学互鉴的、非常友好的平台。欧渤芊表示，希望媒体能够聚焦合作，多传播合作理念。

谈及秘书处在促进三国合作方面的具体举措，欧渤芊介绍，秘书处将尽快举办“三国合作国际论坛”，邀请三国一些富有远见的、有经验的、有影响力的前领导人、前政要、现任领导人，以及一些有建树的专家、学者，共同为促进三国合作建言献策。此外，秘书处还计划打造三国合作数据港湾、持续推进“亚洲校园”“青年大使”“青年领导人峰会”等项目，借助“东亚文化之都”等平台，进一步促进人与人之间的交往及地方政府间的合作。“我们希望通过推动三国合作，能够共同维护地区和平，促进地区共同繁荣。”

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