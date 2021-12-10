中国可持续时尚令法国观众赞叹不已。人民网记者 李永群摄

人民网巴黎12月9日电 （记者李永群）12月9日，法国诺欧商务孔子学院“中国可持续经济风采展示日”在该学院巴黎校区举行，活动包括“天意莨绸”时装秀和蜡染工作坊。这一别开生面的活动，从组织到展示的整个过程，受到法国师生的一致称赞。他们既体会了中国企业在可持续发展领域付出的努力，又体验了中国生态丝绸时装及蜡染的传统魅力。

诺欧商务孔子学院中方院长杨玉平介绍说，该学院是法国诺欧商学院与南开大学共建的孔子学院，是全法第一所、全球第七所“商务孔子学院”。诺欧商务孔子学院全年在巴黎、鲁昂、兰斯3个校区提供中文教学、文化活动、商务培训等。其目标是，根据企业在华发展的需求，利用自身专长，为企业提供量身定制的系列培训，包括跨文化培训、沉浸式商务汉语培训、工作坊等。参与人数逐年增加，2019年达到近9000人次，其中1700人次参加了职业培训。

“天意莨绸”时装设计师梁子表示，“莨绸”作为国家级非物质文化遗产，其生产以蚕绸为原料，用天然植物“薯莨”的汁液手工染色，全来自大自然。这种奇特的古法制作的莨绸在巴黎时尚界受到青睐，莨绸时装也受到年轻人的喜爱。

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