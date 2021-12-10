中国援柬埔寨乡村供水项目二期移交启用
2021年12月10日09:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网磅清扬12月9日电 （记者赵益普）中国援柬埔寨乡村供水项目二期工程9日在柬埔寨磅清扬省移交柬方并正式启用。该项目由中国江西国际经济技术合作有限公司总包承建，中方管理公司为中国城市建设研究院有限公司。二期工程于2019年11月开工建设，工期两年，在柬埔寨磅清扬等10个省修建54座池塘及打管井964口。
清洁用水问题一直困扰着柬埔寨农村地区。据了解，柬埔寨目前有58%的农村人口无法获得安全供水，84%以上的农村社区缺乏基本卫生设施。柬埔寨农村发展大臣乌拉本在当天举行的移交启用仪式上表示，援柬乡村供水项目对促进柬埔寨农村经济发展和民生改善至关重要。“感谢柬中项目团队在疫情下成功、高效完成项目，这些水井和社区池塘将有助于改善当地生活条件，减少贫困，促进农村经济增长，缩小城乡发展差距。”
据介绍，中国援柬埔寨乡村供水项目首期工程于2017年开工建设，是中国政府在柬实施的第一批本土化项目。四年来，项目的两期工程共帮助柬埔寨16个省修建了1800余口深水井、近130座社区池塘。中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权表示，乡村供水项目有效解决柬农村民众饮用水源短缺及用水卫生问题，提高了社区防疫水平，改善了村民生活质量和生产条件。
近年来，中方逐步加大对柬埔寨民生领域和乡村地区的扶助力度，除两期援柬乡村供水项目外，还推动实施了两期乡村道路项目、教育环境和设施改善项目、减贫示范合作项目等，并为柬方提供了1500 套沼气设备和40辆流动医疗车。
(责编：高歌、常红)
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