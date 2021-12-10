援柬埔寨乡村供水项目二期移交启用仪式在磅清扬省安差隆乡第四号社区池塘现场举行。人民网记者 赵益普摄

人民网磅清扬12月9日电 （记者赵益普）中国援柬埔寨乡村供水项目二期工程9日在柬埔寨磅清扬省移交柬方并正式启用。该项目由中国江西国际经济技术合作有限公司总包承建，中方管理公司为中国城市建设研究院有限公司。二期工程于2019年11月开工建设，工期两年，在柬埔寨磅清扬等10个省修建54座池塘及打管井964口。

清洁用水问题一直困扰着柬埔寨农村地区。据了解，柬埔寨目前有58%的农村人口无法获得安全供水，84%以上的农村社区缺乏基本卫生设施。柬埔寨农村发展大臣乌拉本在当天举行的移交启用仪式上表示，援柬乡村供水项目对促进柬埔寨农村经济发展和民生改善至关重要。“感谢柬中项目团队在疫情下成功、高效完成项目，这些水井和社区池塘将有助于改善当地生活条件，减少贫困，促进农村经济增长，缩小城乡发展差距。”

据介绍，中国援柬埔寨乡村供水项目首期工程于2017年开工建设，是中国政府在柬实施的第一批本土化项目。四年来，项目的两期工程共帮助柬埔寨16个省修建了1800余口深水井、近130座社区池塘。中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权表示，乡村供水项目有效解决柬农村民众饮用水源短缺及用水卫生问题，提高了社区防疫水平，改善了村民生活质量和生产条件。

近年来，中方逐步加大对柬埔寨民生领域和乡村地区的扶助力度，除两期援柬乡村供水项目外，还推动实施了两期乡村道路项目、教育环境和设施改善项目、减贫示范合作项目等，并为柬方提供了1500 套沼气设备和40辆流动医疗车。

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