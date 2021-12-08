辛岳

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

美国费尽心机导演的所谓 “世界领导人民主峰会”闹剧即将上演。

披着“民主”外衣，挑动隔阂分裂、煽动对立对抗。美国以“民主”为名大行干涉主义和霸权政治之实，嘴上冠冕堂皇，行动上到处破坏世界和平、制造人道主义危机，让多少国家人民在其“民主”旗号的征服下流离失所，这难道就是美国的“民主”？

为推行全球霸权，美国无所不用其极，动辄使出干涉选举、煽动动乱、颠覆政权甚至发动战争等手段，借输出“美式民主”祸乱全球。二战以来，几乎所有美国总统在任内都曾发动或介入过对外战争；过去10年间，美国入侵20多个国家或策动有关国家政权更迭，多次介入与操弄中东欧、中亚以及西亚北非一些国家的“颜色革命”。无视国别差异强行移植“美式民主”，本质上是反民主，是美国以输出民主为手段对别国内政进行的粗暴干涉。

美国如此热衷给别国强行套上“美式民主”，无非是有利可图。2021年4月，美国副总统哈里斯亲口承认，“数年来和数代人以来的战争是为了争夺石油而打响的”。每当美国手持长臂管辖利刃，肆意向别国输送武器、发起单方面制裁，总能为自己刮来不少油水。以欧洲为例，从2009年至2017年，美国通过长臂管辖从欧洲获得1900亿美元收益，阿尔斯通等企业受制裁后被美企收购。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所2021年统计数据显示，美国近5年武器出口量占全球武器出口总量三分之一以上，是世界最大武器出口国。

“移植民主”后果如何？美国不仅没能实现其描绘的“民主”海市蜃楼，反而令全球战火纷飞。自美国2001年发动所谓“反恐战争”至今，美及其盟友在地区至少造成48万人死亡，其中大半是无辜平民。2021年8月，美军从阿富汗仓皇撤离，标志着美国二十年来对阿富汗政策的彻底失败。从“阿拉伯之春”造成的深刻社会危机，到面临发展困境的拉美地区，再到至今动荡的伊拉克、阿富汗，世界各地“民主化”退潮不断证明，移植“美式民主”彻底失败。

美国这个“民主裁缝”的尺子，向来量人不量己。新冠肺炎疫情下，美国政府抗疫不力，导致贫富差距持续扩大，种族对立情绪弥漫，极端民粹主义抬头，进一步暴露“美式民主”的千疮百孔，连本国人民都大失所望。据美联社2月民调显示，只有16%的美国人认为美国民主运行良好，将近一半美国人认为民主没有发挥正常作用。正如黎巴嫩常驻联合国代表穆罕默德·萨法曾讽刺的：“如果美国看到美国正在对美国做的事，美国肯定会入侵美国，并从美国暴政的手中解放美国。”事实证明，“美式民主”根本不是“民主样板”，世上也不存在能够垄断民主定义的独家标尺。

民主不是少数国家的私利。尽管美国干涉民主的手段花样百出，但“美式民主”的虚伪性正不断被识破。据皮尤研究中心11月公布的调查结果显示，在美国之外的世界其他地区，约57%的受访者认为，近年来美国民主并不是一个好榜样；有高达72%的美国受访者同意这一观点。

民主没有一个固定的定义。判断一个国家是否民主，美国一家说了不算，归根到底应该由这个国家的人民来评判。多年来，美国强作高高在上的“民主判官”，大行干涉主义，生搬硬套、无视别国国情，大肆在全球输出“美式民主”，实为剥夺各国探索本国民主道路的权利和自由，利用民主工具进行反民主。

民主更不是推行霸权的幌子。所谓“民主峰会”，不过是美国纠集盟友排除异己的新手段。但世界不是极少数国家能掌控的“一言堂”，打着民主旗号，践踏民主精神，背叛民主价值，必将遭到国际社会的抵制和反对。

相关阅读：

国际观察：“民主峰会”，以民主之名分裂世界

国际观察：形式民主的美国没资格做世界教师爷

(责编：王禹蘅、常红)