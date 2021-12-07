叶烛

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

12月9日，美国要召开所谓“领导人民主峰会”。但国际声音普遍认为，美国已经失去了向世界“传授”民主经验的“道德高地”。

今年6月的皮尤民调称，德国只有14%的民众认为美国民主值得效仿。法国、英国、韩国、日本和澳大利亚、新西兰的民调结果也大致类似。华盛顿邮报遗憾地指出，美国盟友认为，美国的民主已经崩塌，成为一个“彻底完蛋”的过去式。

分析普遍认为，今年年初发生的国会暴乱，标志性地戳破了美国民主神话的泡沫。因为不承认2020年大选结果，成群结队的“暴民”入侵了人民主权的基石——国会。国会大厦大门被冲破，标志被践踏。总统特朗普的“言论自由”被美国社交媒体集体封杀。正如美国对外关系委员会会长哈斯所言，在全球围观了这一幕民主闹剧之后，“山巅之城”的说法已经画上了句号。

“只有腐烂的树木才会长出坏苹果。”与其说国会暴乱是美国民主神话破灭的起因，不如说它只是美国民主系统性弊病的一个症状。

民主不是绣花枕头，而是要解决人的问题。今天的美国，新冠肺炎疫情死亡人数已经超过了其发动或参与的任何一场战争；少数族裔在教育、就业、医疗等各个方面饱受歧视和欺凌；每年数万平民死于枪支暴力；美墨边境的难民儿童像沙丁鱼罐头一样被关在狭小的空间里，饱受苦楚。民调显示，80%以上的美国人对本国民主状况不满。

在选举时对选民百般拉拢，选举后就毫不关心人民诉求，这样的民主无异于镜花水月。1988年，时任副总统乔治·赫伯特·沃克·布什竞选总统时，给出了一个夺人眼球的承诺——不加新税。就在当上总统2年以后，布什承认，修复美国经济需要一系列措施，包括“增加税收”。

在竞选时哗众取宠，当选后则有选择地废弃承诺。布什不是唯一一个这样做的美国总统。统计显示，奥巴马竞选时给出的533个承诺中，兑现的只有48%，不足一半；而特朗普的选举承诺只兑现了21%。选民只在四年一次的拉票时刻享受宠儿般的狂欢，选举后就无人在意他们所需要解决的问题。

美国现任总统拜登在竞选时承诺，要“团结和疗愈”，追求温和的立场。但美国媒体指出，拜登现在似乎正在采取激进的议程。美国国会山报称，拜登的这种选举承诺与上台后行动之间的180度大转弯，增加了公众对政府的不信任。

事实是，美国政治极化和社会撕裂愈演愈烈，美国政府没有能力“把事情做好”。美国媒体指出，政府的失灵，导致无论哪个政党上台，他们对国家和公众的需求的反应都在孕育愤怒、敌意、仇恨和愤世嫉俗。这种情绪充溢着日常生活：飞机上的暴力行为、对不同政见的人的威胁、大量购买的防身武器、人际关系上总体的粗鲁，“这些都是正在蚕食民主的政治之癌的确切症状”。

美国民主华丽的礼服上早已满是漏洞，却嘲笑别人穿着朴素但舒适的衣衫。一个虚伪、失灵、衰败、充斥着谎言和形式主义的民主制度，没有资格做全世界的民主教师爷。

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(责编：徐祥丽、常红)