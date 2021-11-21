新华社奥地利施图拜11月20日电（肖亚卓 徐妍）2021-2022赛季国际雪联自由式滑雪坡面障碍技巧的首站世界杯比赛20日在奥地利滑雪胜地施图拜结束，上赛季饱受伤病困扰的爱沙尼亚名将西达鲁强势回归，以绝对优势获得女子组冠军。男子组冠军被挪威选手鲁德获得。

在1月份世界极限运动会（X Games）前的一次训练中，西达鲁扭伤了前十字交叉韧带，随后她缺席了上赛季剩余的所有比赛。本站施图拜坡障技巧世界杯是她伤愈复出之后的首站比赛。

由于中国选手谷爱凌在赛前的训练中摔跤意外退赛，西达鲁成为本站比赛的最大夺冠热门。最终，她在决赛第二轮拿下88.68分，以领先排名第二的瑞士老将赫夫林8.38分的巨大优势夺冠。挪威选手基利以78.32分获得第三名。

“我感觉非常不可思议，过去几年对我来说很艰难，今天能够拿下比赛，还是在手受伤的情况下，我感觉非常开心。”西达鲁赛后表示。

现年19岁的西达鲁曾4次在X Games中拿到坡障技巧项目的金牌，一次在U型场地比赛中夺冠；而在自由式滑雪世锦赛上，她也在U型场地项目中拿到过冠军。此外，西达鲁在大跳台项目中也有不俗实力，曾在2019年的世青赛中拿到过金牌。北京冬奥会上，西达鲁极有可能在这三个项目上与谷爱凌正面对决。

当天的男子决赛中，挪威队成为最大赢家，两名选手鲁德与达尔分别获得金牌和铜牌。加拿大人莫法特获得第二。

坡障技巧并不是鲁德的优势项目，相比之下，他的大跳台成绩更为出色，曾两次在X Games的大跳台项目中夺冠。2019年在北京首钢举行的大跳台世界杯比赛中，他也获得过冠军。

在接受采访时，鲁德表示他对明年的北京冬奥会非常期待，并且已经准备好了“秘密武器”，希望届时能给人带来惊喜。

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