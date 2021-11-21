新华社北京11月21日电 2021-2022赛季花样滑冰大奖赛法国站20日在格勒诺布尔落下帷幕，俄罗斯队和日本队成最大赢家。俄罗斯选手包揽女单和双人项目的金、银牌，日本则收获了男单项目的冠、亚军。中国队没有参加本站比赛。

男单方面，日本小将键山优真延续了他在短节目阶段的领先优势，自由滑得到185.77分，以总成绩286.41分摘得冠军。他的队友佐藤骏获得银牌，美国选手杰森·布朗获得铜牌。

“很开心能在个人的首个大奖赛赛季获得第二枚金牌，参加大奖赛是我本赛季的目标之一。”键山优真说。

女单方面，尽管17岁的谢尔巴科娃出师不利，开场出现失误，但她仍完成了1个后内点冰四周跳和7个三周跳，自由滑获得151.75分，以总成绩229.69分拿到冠军。她的同胞阿莱娜·科斯托娜娅以总成绩221.85分获得亚军，这也是她本赛季拿到的第二枚大奖赛奖牌。

“赛后我特别震惊，我不知道第一跳时发生了什么，比赛结束后我都没明白。”谢尔巴科娃说，“热身时我的跳跃很好，我非常有信心。这个失误让我非常慌乱，也非常难受。但这之后我尽力了，这也很重要。”

日本选手樋口新叶以自由滑个人最好成绩141.04分、总成绩204.91分获得铜牌。

“今天是我本赛季表现最好的一次，我非常满意，”樋口新叶说，“我犯了一些小错误，这也是我为啥只有141分的原因，但这是个很好的学习过程，我也有所进步。”

双人滑项目中，俄罗斯组合博伊科娃/科兹洛夫斯基成功延续了他们在短节目上的领先优势获得冠军，他们的队友阿尔捷梅娃/纳扎里切夫获得亚军，铜牌则被短节目中排名第四的美国组合尼里姆/弗雷泽获得。

博伊科娃/科兹洛夫斯基获得了本赛季最高的139.79分，以总成绩216.96分获得了他们职业生涯的第4块大奖赛金牌。

“我们滑得比美国站时强多了，取得了一些进步，这是最重要的。仍然有一些小失误，非常不应该犯错的地方，但这就是比赛的意义，让人一点一点进步。”博伊科娃说。

冰舞项目中，曾4度获得世界冠军的法国组合帕帕达吉斯/西泽龙第6次在家乡举办的比赛中成功夺魁。这对法国组合以132.17分、总成绩221.25分获得冠军。

加拿大组合吉勒斯/波里尔和俄罗斯组合斯捷潘诺娃/布金分别以203.16分和200.29分摘得银牌和铜牌。

(责编：崔译戈、杨牧)