新华社哈瓦那11月20日电 通讯：“我希望记录疫情下的女性力量”——古巴华裔画家致敬疫情下的女性

新华社记者朱婉君

“全球新冠疫情下，我认为艺术家应当具有使命感，我希望通过我的观察记录疫情下的女性力量，见证我们共同经历的艰难时期。”72岁的古巴著名华裔画家弗洛拉·邝告诉记者，疫情暴发之初，她有感于中国和古巴的抗疫努力，创作了一幅名为《疫情时期》的作品。

画面中，一边是中国寺庙和汉字“人”的意象，一边是古巴特色建筑和弗洛拉·邝画中常见的飓风、棕榈树等元素，正中间则是画家的双眼和被口罩遮住的脸庞。

受这幅带有自画像性质的作品启发，弗洛拉·邝陆续完成《戴口罩的热带女郎》系列画作。《戴口罩的热带女郎》19日亮相拉美和加勒比地区重要的艺术盛会哈瓦那双年展，引来许多民众参观。

“我喜欢在街上观察他人。疫情出现后，街上的人们都戴着口罩，这是一种在古巴从未有过的画面，而这段口罩记忆将永远留在我们的历史上。”弗洛拉·邝表示，戴着口罩在街上穿行的女家庭医生、为日常采购奔波的妇女等疫情下的女性让她感触颇深，于是确定了将女性和口罩结合的创作主题。

《戴口罩的热带女郎》由13幅作品组成，抽象或具象地刻画了古巴女性在疫情下的形象。她表示，希望以这一系列作品来表达自己对女性在抗击疫情期间所起重要作用的敬意。

此次，她特地将《戴口罩的热带女郎》的展出地点选在收藏有1200多件中国陶瓷的古巴国家装饰艺术博物馆，并选出博物馆馆藏的一件18世纪的中国瓷盘来临摹，在画上俏皮地为瓷盘上的两位妇人也“戴”上了口罩。

弗洛拉·邝的父亲是中国人，母亲是古巴人，她有一个中文名叫“邝秋云”。弗洛拉·邝对中国文化十分感兴趣，她将中国传统书画元素融入具有加勒比风情的西方油画中，形成自己的独特画风。

“1987年，我下决心学习中文，因为我渴望了解父亲的语言。”弗洛拉·邝说，出于对中国的感情和自己对中国画和汉字的喜爱，经过十多年的自我探索，找到了自己作品的独特表达方式。

20世纪90年代起，弗洛拉·邝逐渐在古巴乃至美洲、欧洲画坛声名鹊起。她的作品多次被古巴国家领导人作为国礼赠送给外宾。

弗洛拉·邝曾4次到访中国，在父亲的故土上不断汲取创作灵感。受疫情影响，她原计划今年到广东参加的画展被迫中断。她表示，期待带着新作品参加明年的北京国际美术双年展。

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