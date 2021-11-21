新华社华盛顿11月20日电 通讯：“留在中国的决定让我拥有一段值得讲述的人生”——留华美国学生韩诚的中国情缘

新华社记者杨士龙 胡友松

1979年2月23日，弗兰克·霍克（中文名韩诚）和其他七名美国学生一起抵达白雪覆盖的北京首都机场。他们是中美建交以来首批到中国留学的美国学生。此后40年里在北京的工作生活经历，让韩诚感到自己拥有了“一段值得讲述的人生”。

来中国前，韩诚在就读美国斯坦福大学时便曾选修当代中国政治方面的课程。本科毕业后，他选择继续研究中国。“刚到中国时，我说不了多少中文，也许能认一些汉字，仅此而已。”韩诚笑着说，现在，他操着一口流利的普通话，还带点京腔。目前，他仍是北京大学斯坦福中心斯坦福商学院中国项目的主任。

韩诚回忆说，他到中国后不久被北京大学世界经济系录取。“古典经济学家洪君彦教授是我的导师。他是个和善的人，对我们非常友好，特别照顾我们这些离家万里学生的感受。”

在北大学习一年后，韩诚在洪教授邀请下，留下来在北大教了一个学期的新古典经济学。

结束在北大的教学后，韩诚加入友升公司，在这家帮助美国公司在中国开展商务活动的公司里，韩诚参与了北京吉普汽车公司项目的谈判工作。“我们商量清楚每个细节，最终在1983年完成了这项工作。”

1997年，韩诚又前往一家大型化肥生产商担任其亚洲子公司的总裁。这份工作给了韩诚更多去中国的机会，他不仅与中国南部和西南部的磷酸盐生产商交流，还接触到许多当地农民。“化肥产业为中国及中国农民提供了他们急需的东西。正如中国人说的，肥料是粮食的粮食。”

2011年，韩诚又获得了他的第二份与农业相关的工作——担任总部设在秘鲁利马的国际马铃薯中心的东亚业务负责人。让韩诚印象颇深的是，“中国农民非常友好，总是愿意回答我们的问题，总是愿意学习。这给了你一种成就感，因为你正在和那些真正想听、想学习新技能的人一起工作”。

在中国，韩诚见证了从1979年起这个国家的快速成长。他回忆说，最开始买什么东西都需要“票”，那时的中国粮食、肉类、鸡蛋等食物供应都不充足，布匹等也短缺。“当粮票消失的时候，我意识到那是中国经济向好的一个标志。”

谈到美中关系，韩诚认为，两国建交四十多年来，“理应比当年更了解对方”。他说，美中作为世界上最大的两个经济体，“分歧难免，但我们可以在相互理解、相互尊重的基础上求同存异。这需要双方共同努力，真切了解彼此的历史文化”。

“建立牢固的人文关系是避免错误、避免悲剧的有效方法”。韩诚希望看到美中两国的学生能有更多机会交流，像他一样从留学经历中收获“一段值得讲述的人生”。

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