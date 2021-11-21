新华社悉尼11月21日电 随笔：搭建人与自然的桥梁——澳大利亚自然摄影师的环保梦

新华社记者郝亚琳 刘诗月

斯科特·波尔泰利是2021年度澳大利亚地理自然摄影师获奖者。从南极到北极，他曾与鲨鱼共游，与座头鲸相伴。对自然和野生动物满怀热情的他，希望用镜头让更多的人领略自然之美，认识到环境保护的重要性。

波尔泰利近日告诉记者，他曾是从事广告和市场营销的项目经理，但他从小就喜欢野生动物，特别是海洋生物。在周游各地的过程中，大自然的雄奇壮美让他意识到，应该将这样的美记录下来，于是转行成为一名自然摄影师。

尽管工作与兴趣爱好完美结合，但要做好却并不容易，甚至可能准备和等待数年却仍然无法捕捉到心仪的瞬间。波尔泰利曾冒着零下37摄氏度的低温在北极追拍独角鲸。他还曾连续3年，每年都在同一时间去同一个地方，就是为了更好地了解当地的自然环境，找到更完美的拍摄和表现手法。

“因为拍摄对象出没地点和行为的不确定性，自然摄影师不仅需要极大的耐心，更需要对环境和野生动物习性非常熟悉。我阅读了大量书籍和文献，了解野生动物的栖息地和习性。关于自然的一切都很迷人，赋予我灵感。”波尔泰利说。

在他的镜头下，数十吨重的座头鲸、呆萌的企鹅、巨大的章鱼……这些动物在独特的自然环境下呈现出令人震撼的视觉效果。

“这份工作最棒的地方就是你可以去探访这个星球很多人迹罕至的角落，见到其他地方难以见到的一些野生动物。我想和更多的人分享这些，建立起人们与自然和野生动物的联系，以此促使他们为保护自然而采取行动。”波尔泰利说。

由于工作的特殊性，波尔泰利还同一些科学家和研究人员开展合作，帮助他们搜集数据、识别野生动物、评估环境受到的影响。

“全球有的地方已经能很明显看出气候变化对环境的影响，而有的地方可能需要很久才能显现，但即便我们在日常生活中看不到那些影响，它们也已经发生了。”波尔泰利说。

因此，他希望通过自己的作品，让更多的人了解自然，爱上自然，进而采取行动保护自然。

“我很喜欢展示那些人们平时看不到的动物和它们的行为，我也希望更多地展示生态系统的多样性。人们可能根本想不到一个物种的消失会对其他生物带来多么大的影响，哪怕只是拯救很小的生物也可能会有很重要的意义。如果通过我的镜头，能让人们意识到那些濒危物种的境遇，那也是很有意义的。”波尔泰利说。

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